A crise pode ser uma oportunidade. Com a pandemia de coronavírus, muitas associações, empresas e universidades estão organizando eventos online para ajudar o empreendedor que está precisando se reinventar neste momento.

Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos que vão acontecer esta semana. Confira abaixo:

1 – Oiweek Digital



Data: 29 e 30 de junho, a partir das 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: online

Nos dias 29 e 30 de junho acontece a segunda edição 100% digital da Oiweek (Open Innovation Week), maior encontro de inovação aberta do Brasil, que apresentará as soluções que grandes empresas e startups encontraram para minimizar os impactos da covid-19 nos negócios. Em seu 12º ano, a Oiweek, organizada pela 100 Open Startups, promove encontros mensais, sob o tema central “Grandes Desafios da Sociedade e Mercados”. Para esta edição, foram selecionadas 10 grandes empresas e 10 startups, que participarão de lives nos dois dias de evento. Entre elas, estão: B3, Risqué, Mastercard, Oi, Ambev, CBA B+A, C&A,Hospital Moinhos de Vento, Log-In e Oracle.

2 – InovAtiva Brasil 2020.2



Data: de 29 de junho a 3 de julho

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: online

Estão abertas as inscrições para o segundo ciclo do ano do InovAtiva Brasil, maior programa de aceleração de startups da América Latina. De 29 de junho a 03 de agosto, soluções brasileiras inovadoras, de qualquer segmento, podem se inscrever gratuitamente pelo site. Até 160 startups serão selecionadas para uma aceleração de quatro meses, com mentorias, treinamentos, conexões e capacitações online que ajudarão os participantes a crescer e impactar cada vez mais a sociedade. Ao final, os empreendedores se apresentam a uma banca de investidores, aceleradoras, mentores e fundos de investimento. O objetivo é preparar startups em estágios de operação e tração para interagir com investidores e conquistar novos clientes.

3 – Papo de CEO – com Besaliel Botelho, presidente da Bosch na América Latina



Data: 29 de junho, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

Besaliel Botelho, presidente da Bosch na América Latina, participa da quarta rodada do ANPEI Sessions | Papo com CEO, promovido pela ANPEI. Sob o tema “Inovação e transformação digital na cadeia automotiva”, Botelho irá falar sobre como a crise afetou os planos das empresas do setor automotivo – e também da Bosch – e os caminhos para a superação de desafios trazidos por ela.

Papo com CEO é uma série de encontros virtuais com as lideranças das principais empresas de inovação do país para discutir os impactos da covid-19 nos negócios e na estratégia das associadas da ANPEI.

4 – Cozinhas profissionais x residenciais



Data: dia 29 de junho, às 17h30

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

Nesta live, serão abordados assuntos que envolvem a gastronomia de eventos traçando um paralelo da cozinha com o dia a dia das casas dos brasileiros. Por exemplo, como montar uma cozinha ideal, novos caminhos da gastronomia afetiva e a preocupação de trazer novos movimentos como o slow food.

5 – Semana Negócio da China



Data: do dia 29 de junho a 5 de julho, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: pelo Instagram, inscritos receberão conteúdos exclusivos no e-mail

A Semana Negócios da China tem como objetivo desmistificar a importação de produtos chineses e para isso contará com um programa que ensinará o passo a passo desse processo, desde quais são os tipos de importação, nicho de produtos iniciais para importação, como usar as funcionalidades do Alibaba ao seu favor, como realizar pedidos e pagamentos na China e a entrada legal dessas importações no Brasil. A frente da iniciativa está o empreendedor Claus Malamud, influencer digital com mais de 90 mil seguidores no Instagram. Ele é formado em administração de empresas e marketing e possui mais de 20 anos de experiência em comércio exterior.

6 – Webinar sobre Liderança – Novos tempos, novas lideranças



Data: 29 de junho, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos recebem link de acesso por e-mail

Com intuito de tirar dúvidas, dar dicas e falar tudo o que precisam saber para liderar em meio a complexidade que estamos vivendo, o Webinar de Liderança promovido pela Sputnik contará com a participação da Grazi Mendes, Head of People na ThoughtWorks Brasil, e do Francisco Milagres, líder na Mirach Ventures.

7 – Live Diversidade e inclusão de LGBTQIA+ nas organizações;



Data: 29 de junho, às 19h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

Para promover a diversidade e inclusão no mundo corporativo é preciso falar cada vez mais do assunto e, no Mês do Orgulho LGBTI, a Bruna Nardini, especialista no tema e líder de R&S na Raízen, foi convidada a bater um papo sobre como promover a diversidade e inclusão nas empresas. A conversa será conduzida por Laura Dias, analista de Gestão e Gente, da Convenia, empresa com soluções voltadas para automatização do departamento pessoal.

8 – A tecnologia pode aproximar as relações em tempo de distanciamento social?



Data: 30 de junho, às 12h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

Esta live tem como objetivo abordar o tema sobre tecnologia e distanciamento social com uma perspectiva comportamental, para que se possa entender quais são os principais impactos no comportamento social das empresas e também de seus colaboradores. A porta-voz da live é a Mônica Schimenes, 44, que atua há mais de 20 anos no mercado como fundadora e presidente da MCM Brand Group. Junto dela estará Daniela do Lago, coach executiva de desenvolvimento de carreira.

9 – Effecti Experience Digital



Data: 30 de junho, às 14h30

Custo: 49,90 reais

Inscrições: pelo site

Onde: online

O Effecti Experience, evento brasileiro sobre licitações, lançou em 2020 sua edição digital. No total, serão sete encontros online para debater o futuro das compras públicas no país em sete trilhas de conteúdo. Leis, tecnologia, pregão eletrônico, transparência, compliance, dentre outros assuntos serão discutidos com os maiores especialistas do país em licitações. Neste segundo encontro, Victor Amorim, especialista em licitações, irá tratar das responsabilidades do licitantes nas contratações, e o consultor jurídico do Tribunal de Contas da União, Dawison Barcelos, sobre boas e más práticas que podem influenciar o sucesso no certame.

10 – A continuidade de projetos de IoT para cidades inteligentes



Data: 30 de junho, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Por muitos anos, profissionais, pesquisadores, empresas e governo têm investido muito no desenvolvimento de tecnologias que facilitem e melhorem a vida das pessoas na cidade. Para discutir como se comportam as empresas e governo na continuidade destes projetos em tempos de pandemia, bem como o cenário de investimento neste tipo de tecnologia, José Gustavo Sampaio Gontijo, diretor do MCTIC, e Aleksandro Montanha, da Hyundai Technology, debatem o assunto em uma live com moderação de Paulo José Spaccaquerche, presidente da ABINC.

11 – Webinar: Tendências de Recrutamento e Seleção: o que muda para o RH em um mundo pós-pandemia



Data: 30 de junho, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

Este webinar, promovido pela startup de seleção e recrutamento Gupy, vai apontar os processos, as ferramentas e as competências que se tornam indispensáveis para o recrutamento e seleção do futuro. Além disso, os participantes vão poder ver como alguns dos grandes nomes do mercado de RH estão se planejando e preparando suas organizações para essas transformações. Participam Mariana Dias, presidente da Gupy; Daniella Alledo, diretora sênior de talent & organization da Accenture; e Fernando Luciano, diretor de talent and innovation da Vivo.

12 – RePENSE 4 – Live “Investir em imóveis agora é um bom negócio?”



Data: 30 de junho, às 17h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

A startup Resale, de gestão e venda de imóveis, criou um projeto de lives semanais chamado RePENSE, no qual traz nomes referência no mercado imobiliário para debater a inovação neste setor. A live desta semana, intermediada pelo presidente Marcelo Prata, irá debater se o momento atual é propício para investir em imóveis e contará com a presença do educador financeiro André Bona, do presidente das empresas do ramo de imóveis Housi e Vitacon Alexandre Frankel, além do diretor de mercado imobiliário da OLX Marcelo Dadian.

13 – Workshop Autoconfiança para Conquistar o Mundo



Data: 30 de junho, das 19h às 21h30

Custo: 15 reais

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

A Escola ELAS, startup focada no desenvolvimento pessoal e profissional de mulheres, promove o Workshop “Autoconfiança para Conquistar o Mundo”. O evento é uma vivência de 2h30 que tem objetivo gerar reflexões importantes e aumentar o poder pessoal das participantes.

14 – Symplifique na Rede – Festivais Musicais



Data: dia 30, das 19h às 20h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

Nesta terça, a plataforma de eventos Sympla promove a terceira edição do Symplifique na Rede, que vai abordar os Festivais Musicais. Para discutir como o cenário dos festivais de música tem sido afetado por conta da pandemia, a mediadora Karla Megda, diretora comercial da Sympla, vai realizar o debate com três convidados: Ana Garcia, diretora do festival No Ar Coquetel Molotov; Fernanda Nave, sócia e diretora d’O Panda Criativo, plataforma responsável pelo Festival Path; e Henrique Chaves, co-fundador e diretor do Festival Planeta Brasil e da SleepWalkers Entretenimento.

15 – Webinar ANPEI + Finep – “Edital Finep Tecnologias 4.0”



Data: 1º de julho, às 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

Neste encontro virtual, a ANPEI abre espaço para a Finep esclarecer dúvidas sobre o seu edital de Subvenção Econômica à Inovação de Tecnologias 4.0. O edital, elaborado em conjunto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), irá fornecer até 50 milhões de reais para o apoio a projetos de inovação envolvendo tecnologias 4.0, sobretudo nas temáticas agro, cidades inteligentes, indústria e saúde. Participam do webinar Manoel Te, vice-coordenador do comitê de fomento da ANPEI; Alberto Dantas, diretor de inovação da Finep e Rodrigo Secioso, Superintendente de Inovação da Finep.

16 – Webinar: Grupo Delphi discute os desafios da volta às aulas pós-pandemia



Data: 1º de julho, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: até 30 de junho, pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

Ainda não há uma data certa para o retorno dos alunos às escolas após a pandemia de covid-19. Mas o planejamento sobre como isto se dará com o máximo de segurança é urgente. O Grupo Delphi, especializado em medicina e segurança no trabalho, está elaborando planos de retornos para diversas escolas cariocas e convida professores, diretores e profissionais do segmento de educação para um webinar gratuito sobre o tema. Entre os debatedores estão Ana Ramos, diretora Colégio Cruzeiro, no Rio de Janeiro; Leandro Sender, advogado cívil; João Póvoa, advogado trabalhista; e David Gurevitz, engenheiro, perito e diretor do Grupo Delphi. A doutora em educação Karla Righetto será a mediadora do webinar.

17 – Como a transformação digital impacta no IoT



Data: 1º de julho, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site



Para mostrar como as soluções de Internet das Coisas (IoT) podem acelerar o processo de transformação digital nas empresas, Julio Garcia, gerente de contas da Advantech, e Paulo José Spaccaquerche, presidente da ABINC, conversam. Durante o bate papo, eles apresentam as possibilidades e aplicações que podem contribuir para relações mais seguras no momento pós pandemia, bem como por onde começar essa aplicação.

18 – Olist Talks



Data: 1º de julho, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: no YouTube e Facebook

Para auxiliar os empreendedores a aproveitarem o potencial do e-commerce nesse momento, a plataforma de vendas online Olist criou o Olist Talks, um evento online voltado à digitalização do varejo e à reinvenção da forma de fazer negócios. A edição desta semana tem como tema “O Novo Normal” e contará com a participação de Alfredo Soares, fundador da Xtech e vice-presidente institucional da VTEX e Saulo Marti, diretor de marketing do Olist.

19 – Gestão das emoções em tempos desafiadores



Data: 1º de julho, às 18h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

Richard Vasconcelos, presidente da LEO Learning Brasil, fala sobre como as empresas podem e devem continuar investindo em seus negócios. Nesta quarta-feira, ele recebe Samanta Camargo, diretora da Universidade Corporativa da Kidzania, em um bate papo sobre a gestão das emoções em tempos desafiadores.

20 – Webinar ACE | O futuro do dinheiro: pagamentos instantâneos



Data: 1º de Julho, às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: pelo YouTube e Linkedin

Victor Navarrete, presidente da ACE Cortex, conversa com Ana Paula Lapa, vice-presidente de produtos e inovação da Mastercard Brasil e Cone Sul. O debate busca compreender o futuro do dinheiro e das transações financeiras com a chegada dos meios de pagamentos instantâneos.

21 – Imersão em Negociação e Gestão de Crises



Data: dias 1º, 3, 6, 8, 10 e 13 de julho, das 19h às 20h30

Custo: 690 reais

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

O curso ensina o que pode ser feito para obter êxito em inúmeros tipos de negociações, mesmo em meio a crises. Também ensina como ser um negociador capaz de construir acordos sustentáveis e duradouros. Fernanda Magnotta, especialista em globalização e cultura, e Rodrigo Reis, internacionalista, são os professores do curso que trazem técnicas que há 30 anos servem de base para negociação de conflitos como guerras étnicas no Oriente Médio. Além disso, essa edição conta com participação especial de Celso Amorim. O curso tem como alvo empreendedores, profissionais novatos, estudantes e pessoas da sociedade civil que queiram aprender a negociar na vida cotidiana.

22 – Análise de Dados para Tomada de Decisão nos Negócios



Data: 1º de julho, das 19h às 21h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A empresa de educação corporativa Tera, especializada em áreas relacionadas à economia digital, promove uma aula aberta de análise de dados para tomada de decisão nos negócios. O coordenador dos cursos de dados da Tera, José Borbolla, destacará os principais motivos que fazem da ciência, da análise e da comunicação de dados fatores essenciais para a área de inteligência competitiva. Tais elementos são relevantes para a tomada de decisões em qualquer negócio ligado a produtos e serviços digitais.

23 – MasterClass Gestor Terapeuta



Data: dia 1º de julho, às 19h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

Ricardo Amarante, terapeuta, engenheiro civil e empreendedor promove um curso para ajudar gestores e mentores a ter um olhar terapêutico e entender além do conhecimento técnico do trabalho. O público alvo são os gestores empresariais, mas qualquer pessoa pode participar.

24 – Covid-19: Impactos e desafios para o mercado imobiliário



Data: 2 de julho, às 9h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

A BRAIN Inteligência Estratégica irá divulgar os dados da terceira onda da pesquisa sobre os impactos e os desafios para o mercado imobiliário, com resposta de consumidores e também dos empresários. Fábio Araújo Tadeu, economista, e Guilherme Werner, especialista em planejamento e gestão de negócios, vão comentar os resultados do estudo e os principais desafios deste próximo mês para o setor.

25 – Aspectos jurídicos do financiamento empresarial



Data: dia 2 de julho, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

A equipe do Zilveti Advogados vai realizar uma live para abordar os aspectos jurídicos e o que cada empresa deve prestar atenção quando considerar contrair um financiamento. Fernando Zilveti, Marcela Cavallo e Roberto Codorniz vão tirar as principais dúvidas dos empresários sobre o assunto.

26 – Webinar Engajamento, cultura, performance durante o trabalho remoto



Data: dia 2 de julho, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: pelo YouTube

Os maiores desafios para os gestores quando a equipe está trabalhando remotamente é manter o engajamento dos colaboradores, preservar a cultura organizacional da empresa e garantir a mesma performance do trabalho presencial. Para discutir como melhorar esses aspectos, foram convidados para este webinar Marcelo Furtado, presidente da Convenia, e Daniel Mirta, co-fundador do JusBrasil, para falar de ações e estratégias que são essenciais para que o home office não seja uma dor de cabeça, mas sim “um novo modelo de trabalho” interessante para colaboradores e empresas.

27 – Existirá um novo normal? Estratégias de hoje para daqui em diante



Data: dia 2 de julho, às 16h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

Esta live tem como objetivo falar sobre as mudanças que já estavam previstas e foram antecipadas com o surgimento do novo coronavírus e explicar que, talvez, o formato tradicional no setor empresarial não seja a melhor estratégia para esse momento. A porta-voz da live é a Mônica Schimenes, 44, que atua há mais de 20 anos no mercado como fundadora e CEO da MCM Brand Group. Junto dela estará Ana Carolina Garini, diretora de vendas e publicidade da OLX.