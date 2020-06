Na semana passada um leve vazamento de radiação na Escandinávia deixou as pessoas preocupadas. Isso porque os níveis de radiação encontrados no norte da Europa estavam mais altos que o comum — e o palpite mais forte era de que a culpa do vazamento era da empresa de energia nuclear russa Rosenergoatom.

No entanto, segundo a agência de notícias russa Tass, a empresa e a Rússia negaram ter qualquer relação com o vazamento. “As plantas de São Petersburgo e de Kola estão operando normalmente, com os níveis de radiação normais”, teria dito um porta-voz da companhia à Tass.

Várias agências escandinavas detectaram níveis elevados de radionuclídeos, átomos de núcleos instáveis que são liberados através da radioatividade. Na Finlândia, no sul da Escandinávia e no Ártico, por exemplo, foram encontradas concentrações dos radionuclídeos césio-134, césio-137 e rutênio-103.

Segundo Lassina Zerbo, secretário executivo da Organização do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares (CTBTO, na sigla em inglês), os elementos não apresentam nenhum tipo de efeito prejudicial à saúde humana, apesar de estarem mais altos que o normal.

Em uma segunda publicação em seu perfil no Twitter, Zerbo afirmou que “os isótopos têm maiores probabilidades de virem de uma fonte civil”. “Nós somos capazes de identificar uma provável região da fonte do vazamento, mas está fora da nossa capacidade identificar a origem exata”, explicou ele.

22 /23 June 2020, RN #IMS station SEP63 #Sweden🇸🇪 detected 3isotopes; Cs-134, Cs-137 & Ru-103 associated w/Nuclear fission @ higher[ ] than usual levels (but not harmful for human health). The possible source region in the 72h preceding detection is shown in orange on the map. pic.twitter.com/ZeGsJa21TN

— Lassina Zerbo (@SinaZerbo) June 26, 2020