Vendarketing: como a união entre marketing e vendas impulsiona resultados e carreiras

Alinhar os setores de vendas e marketing deixou de ser uma ideia inovadora para se tornar uma exigência do mercado moderno.

Isso se trata de um novo modelo mental que entende que atrair leads qualificados e convertê-los em clientes exige esforço conjunto, metas compartilhadas e ferramentas integradas.

O abismo histórico entre os dois setores, marcado por disputas de métricas e falta de clareza nas entregas, prejudica diretamente a performance das empresas.

Oportunidade estratégica para profissionais de marketing

O avanço da internet e das redes sociais transformou o comportamento do consumidor. Hoje, a jornada de compra começa bem antes do contato com um vendedor.

O marketing assumiu um papel ainda mais estratégico: além de atrair o consumidor, precisa acompanhá-lo por toda a jornada, munindo o time de Vendas com dados valiosos.

Nesse contexto, o profissional de Marketing que compreende a dinâmica do Vendarketing está à frente, dominando habilidades essenciais como:

Geração e qualificação de leads

Análise de funil de vendas

Mensuração de ROI

Vendarketing e cultura de dados: uma nova forma de decidir

A cultura orientada por dados é mais uma camada essencial da prática de Vendarketing.

Decisões tomadas com base em achismos dão lugar àquelas embasadas em indicadores sólidos como:

CAC (Custo de Aquisição de Cliente)

Taxas de conversão por etapa do funil

Volume de MQLs e SQLs

Essa cultura de dados transforma a rotina dos profissionais de marketing.

