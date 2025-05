A chave para liderar no setor de marketing digital pode ser mais simples do que você imagina

No universo competitivo do marketing digital, dominar ferramentas técnicas não é mais suficiente.

O verdadeiro diferencial está em entender como sua marca é percebida. O posicionamento de marca não é o mesmo que identidade visual ou branding.

Ele é, na prática, a percepção que o público tem da empresa. É o que determina se o consumidor vai lembrar da sua marca com confiança ou confundi-la com qualquer outra.

Essa definição é crucial para profissionais de marketing, branding e performance.

A base do posicionamento: proposta de valor e conhecimento de público

Um dos primeiros passos é criar uma Proposta Única de Valor (PUV) clara e objetiva.

Ela deve responder: “Por que o consumidor deve escolher a sua marca e não a concorrência?”. Essa resposta exige sensibilidade e inteligência analítica, com base nas reais necessidades do público-alvo.

A combinação entre Brand Persona e Buyer Persona é outra camada estratégica.

A primeira molda como a marca se expressa; a segunda revela quem está do outro lado da comunicação. A união entre as duas proporciona campanhas com linguagem mais precisa e alinhada à realidade do consumidor.

