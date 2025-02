Tupperware aposta em nova campanha para reforçar marca e reconquistar consumidor

A Tupperware lançou sua nova campanha “Destampe o Futuro”, marcando o início de um novo capítulo na história da marca, que assinou um acordo recente para evitar a falência.

Conforme reportagem da EXAME, a companhia americana, conhecida por suas soluções de armazenamento de alimentos, havia entrado com pedido de recuperação judicial em setembro após anos de dificuldades com vendas fracas.

“Trata-se do maior investimento em uma única campanha nos últimos cinco anos, demonstrando nossa confiança na estratégia adotada e no potencial de crescimento que ainda podemos explorar”, diz Patrícia Braga, diretora de marketing da América Latina da Tupperware, que não revela números. “O valor é significativo e reflete nosso compromisso com a revitalização da marca", complementa.

Com quase 80 anos de tradição, a Tupperware se propõe a resgatar a confiança dos consumidores, destacando atributos como durabilidade, segurança e sustentabilidade. A empresa tem ampliado sua presença digital e aprimorado suas estratégias de venda para acompanhar as transformações no comportamento do consumidor.

“Nosso foco é garantir que os clientes tenham liberdade para escolher onde e como comprar, por meio da modernização da Força de Vendas, investimentos em plataformas de e-commerce, parcerias com influenciadores digitais e ferramentas de CRM, que proporcionam uma experiência de compra mais personalizada e eficiente”, explica Braga.

Destampe o Futuro usa o conceito de 'newstalgia', que mistura nostalgia – dos clássicos da Tupperware, presentes em muitas casas por gerações – e novos lançamentos.

A campanha resgata produtos icônicos da marca, incluindo o primeiro item lançado em 1946 e sucessos de venda como as garrafas Eco Tupper. Ao mesmo tempo, aposta em inovações voltadas ao consumidor moderno, como bolsas de silicone reutilizáveis, pipoqueira para micro-ondas, copo térmico e panela multifuncional, que permite o preparo de diferentes alimentos simultaneamente no micro-ondas.

“Para conectar diferentes públicos, apostamos em produtos com design contemporâneo e funcionalidades sustentáveis, além de campanhas digitais e redes sociais que dialogam diretamente com a geração Z”, destaca a executiva. "Essa geração desempenha um papel fundamental para o futuro da marca, não apenas como consumidores, mas também como potenciais revendedores", diz.

Parte da estratégia, também envolve comunicar que os produtos são fabricados com materiais aprovados por órgãos internacionais, como Anvisa (Brasil), FDA (EUA) e EFSA (Europa), o que, segundo a empresa, garante a ausência de substâncias tóxicas e promove o consumo consciente.

Mais que uma campanha

De acordo com Braga, 'Destampe o Futuro' é mais do que uma campanha. "É um movimento que reafirma a força e a evolução da Tupperware", diz. "Queremos mostrar que a marca segue ativa, forte e inovadora, oferecendo produtos de qualidade, duráveis, sustentáveis e que realmente fazem a diferença na vida das pessoas."

Nos últimos anos, a empresa enfrentou desafios importantes, como a redução da Força de Vendas e a queda na demanda em alguns mercados. Agora, passa por um processo de reestruturação, com o objetivo de fortalecer a organização e recuperar sua posição de liderança no mercado.

"Com a entrada de novos proprietários, conseguimos reduzir consideravelmente nossa dívida, estabilizando as finanças da empresa e permitindo um maior investimento em inovação e desenvolvimento de produtos", destaca a executiva.

As vendas diretas seguem como uma prioridade, especialmente em mercados-chave como Brasil e México, onde a empresa tem intensificado o suporte à rede de consultoras para ampliar sua presença.

Paralelamente, a Tupperware iniciou uma estratégia global focada em oito mercados prioritários, com planos de expansão progressiva. "Essas iniciativas reafirmam nosso compromisso com a revitalização da marca e a consolidação das operações globais", destaca a diretora de marketing.

A campanha vem justamente para informar sobre esse novo cenário, trazendo uma abordagem mais vibrante e motivadora. "Queremos convidar os consumidores a redescobrirem a Tupperware, agora revitalizada, com novos produtos e uma estratégia sólida de crescimento", explica a executiva.

Nas três primeiras semanas da campanha, a executiva já registrou aumento nas vendas dos produtos em destaque. "O principal objetivo é reacender o orgulho da Força de Vendas, resultando em um aumento expressivo no número de consultoras ativas e no fortalecimento do posicionamento da marca. "Queremos mostrar que entramos em uma nova fase, comprometidos com o crescimento e atraindo consumidores de todas as idades", finaliza.

Novo capítulo

A Tupperware enfrenta mais de US$ 800 milhões em dívidas e viu suas ações despencarem quase 98% desde a solicitação de falência. Em um movimento para evitar a falência total, a empresa chegou a um acordo com seus credores, incluindo Stonehill Capital Management, Alden Global Capital e uma mesa de operações do Bank of America, para vender partes do negócio e preservar sua marca.

Ao unir sua tradição com uma visão voltada para o futuro, a Tupperware busca reverter sua situação financeira e reforçar sua posição como uma marca inovadora e confiável, destacando as credenciais de seus produtos e se adaptando às necessidades das novas gerações.