Fernanda Torres é homenageada pelo iFood com show de drones no Carnaval de Salvador

O iFood realizou uma ação de marketing no Carnaval de Salvador para homenagear Fernanda Torres, que foi finalista ao Oscar de Melhor Atriz por sua atuação no filme 'Ainda Estou Aqui'.

Na noite deste domingo, 2, 600 drones formaram a imagem da artista e a mensagem “Totalmente orgulhosos” sobre o Farol da Barra, integrando a ativação à experiência do público no circuito Barra-Ondina.

A homenagem ocorreu no dia em que o Brasil conquistou sua primeira estatueta na categoria de Melhor Filme Internacional com Ainda Estou Aqui, conforme noticiou a EXAME. O longa também disputou Melhor Filme, vencido por 'Anora', que rendeu a Mikey Madison o prêmio de Melhor Atriz.

A ação com drones do iFood busca reforçar seu posicionamento como uma marca genuinamente brasileira. Além de patrocinar o Carnaval de Salvador, a empresa apoia os carnavais de rua do Rio de Janeiro e São Paulo, blocos independentes e espaços como o Camarote Expresso 2222. A presença no evento e a homenagem à atriz fazem parte desse movimento de conexão com a cultura e o orgulho nacional.

“Estamos totalmente orgulhosos de fazer essa homenagem para a Fernanda Torres e poder estar junto do Brasil e dos brasileiros comemorando esse momento tão especial, que é a disputa de um Oscar, durante o maior Carnaval do mundo", diz Ana Claudia Oliveira, líder de experiência de marca e redes sociais no iFood.

Com um espetáculo de 15 minutos, a marca gerou engajamento ao associar sua comunicação à celebração do cinema brasileiro. Além do rosto da atriz, o show exibiu a bag vermelha do iFood e a bandeira do Brasil.