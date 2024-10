A empresa enfrenta mais de US$ 800 milhões em dívidas. Os credores que estavam lutando contra a Tupperware têm mais de US$ 460 milhões a receber , segundo documentos judiciais.

Com a proposta, que está sujeita à aprovação final do tribunal, os credores da Tupperware pagariam cerca de US$ 23,5 milhões em dinheiro e trocariam US$ 63,8 milhões em dívidas que possuem por partes da empresa e sua marca.