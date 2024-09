Por que a Tupperware pode falir após 80 anos de história?

A Tupperware Brands, empresa que se tornou sinônimo de produtos de armazenamento de alimentos, está prestes a declarar falência após anos de dificuldades financeiras e queda na demanda. A empresa enfrenta uma dívida de US$ 700 milhões (cerca de R$ 3,8 bilhões), além de problemas estruturais em seu modelo de negócios, que se mostrou obsoleto diante das transformações no mercado. As informações são da Bloomberg e da QZ.

A decisão de buscar proteção judicial vem após longas negociações com seus credores. Apesar de algumas concessões feitas ao longo deste ano, a situação da empresa continuou a piorar, o que resultou em uma queda de 57% nas ações da Tupperware na última segunda-feira, 16. O cenário reflete a deterioração contínua da marca e as dificuldades em reverter seu declínio.

Mudanças drásticas e tentativa de reestruturação

Nos últimos anos, a Tupperware buscou formas de se reestruturar para enfrentar o novo cenário econômico. Em 2022, a empresa passou por uma mudança de liderança, substituindo seu CEO na tentativa de encontrar soluções para suas dificuldades. No entanto, os esforços não foram suficientes, e a empresa anunciou, em junho deste ano, que fecharia sua última fábrica nos Estados Unidos até janeiro de 2025, resultando na demissão de mais de 140 funcionários

Tupperware, fundada em 1946 por Earl Tupper, conquistou o mercado com seu modelo de vendas diretas, principalmente por meio de festas domiciliares nos subúrbios americanos. Esse método inovador foi um dos principais fatores de sucesso da empresa, que chegou a contar com mais de 300 mil vendedores independentes até 2022.

Entretanto, com o passar do tempo, o modelo de vendas diretas se mostrou insuficiente diante das mudanças no comportamento do consumidor e da concorrência crescente. Além disso, a Tupperware teve dificuldades em se adaptar ao ambiente digital e aos novos canais de vendas online, o que contribuiu para a sua queda no mercado.

A Tupperware não é a única empresa enfrentando dificuldades no setor varejista. Outras marcas tradicionais, como Big Lots e Red Lobster, também estão lutando para sobreviver em um ambiente cada vez mais competitivo e desafiador. A combinação de pressões econômicas, alto endividamento e a necessidade de adaptação às novas demandas do mercado tem forçado muitas empresas a tomarem decisões drásticas, como fechamento de lojas e redução de funcionários.

A possível falência da Tupperware é um sinal das dificuldades enfrentadas por empresas que não conseguiram se adaptar às novas realidades do mercado global. Enquanto o setor varejista continua a evoluir, o futuro de marcas tradicionais como a Tupperware permanece incerto, e a falência pode marcar o fim de uma era para uma empresa que, por décadas, esteve presente em milhões de lares ao redor do mundo.