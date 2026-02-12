Terceiro maior do Brasil, Grupo Petrópolis quer ser sinônimo de Carnaval

O Carnaval é para as grandes marcas de cerveja brasileiras um momento ímpar para a promoção e as vendas das empresas. É uma espécie de Jogo dos Tronos, em que cada grande nome escolhe os embaixadores mais midiáticos e patrocina sua seleção estratégica de blocos de rua, camarotes e grandes eventos.

O Grupo Petrópolis é a terceira maior empresa do ramo no Brasil, com participação de mercado de 11,4%. Para o gigante, a estratégia de 2026 é clara: duas grandes artistas, Ivete Sangalo e Marina Sena, nas campanhas de suas principais cervejas e uma maratona de patrocínios.

“Acreditamos que podemos nos tornar a marca número um do Carnaval", afirma Cristiane Rosa, Head de Marketing Categorias e Consumer Insights do Grupo Petrópolis, à EXAME. "Temos um portfólio completo, com marcas e formatos para diferentes públicos e ocasiões. Nossa estratégia é estar presente em todos os pontos de contato com o consumidor, da mídia aos eventos, do ponto de venda à experiência”.

São cerca de 30 eventos, sejam no pré-Carnaval, durante a festa e no pós-folia, que compõem o calendário do Grupo.

Por trás dessa decisão, há um motivo mercadológico. Durante o verão, o consumo de cerveja aumenta de forma acelerada, concentrando quase 50% das vendas da categoria entre outubro e março, de acordo com Rosa.

Esse crescimento é ainda maior no período do Carnaval, que sozinho representa cerca de 10% de todo o volume anual de vendas de cerveja no Brasil, concentrado em aproximadamente uma semana. No autosserviço e no canal atacado e varejo, por exemplo, o volume de vendas cresce em média 30% na semana da folia.

Além da visibilidade externa, a companhia mobiliza sua estrutura interna e cadeia de distribuição para evitar rupturas durante o período. Com oito fábricas em seis estados e mais de 130 centros de distribuição, o Grupo Petrópolis reforça estoques e planejamento industrial para atender ao pico sazonal.

“O consumidor não pode chegar ao ponto de venda e não encontrar nosso produto. No Carnaval, ele decide na hora. Por isso, nosso foco é garantir abastecimento, visibilidade e experiência”, afirma Rosa.

A cervejaria durante o Carnaval

Para as empresas de cervejaria, é um momento de disputa da atenção e do consumo dos foliões.

A indústria cervejeira tem uma participação de 2,5% no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Ao todo, o setor gerou um valor de R$ 230 bilhões e 3,1 milhões de postos de emprego em 2024. No país, as três maiores do ramo são Ambev, Heineken e Grupo Petrópolis, cada uma com sua estratégia própria para o Carnaval.

A Ambev é uma das principais patrocinadoras de blocos de rua e camarotes pelo país, sobretudo com as marcas Skol e Brahma. Em São Paulo, a empresa é a patrocinadora oficial do Carnaval de rua da cidade, um acordo feito em nível municipal.

Um destaque recente foi o megabloco do DJ Calvin Harris, patrocinado pela Skol, que lotou a Rua da Consolação no último domingo, 8.

Já a Heineken entrou na folia, predominantemente, por meio da marca Amstel. A cerveja foi a principal patrocinadora de diversos blocos da capital paulista, como o gigante Acadêmicos do Baixo Augusta e os tradicionais Tarado Ni Você, Pagu, Agora Vai e Charanga do França.

A estratégia abrangente da Itaipava

O Grupo Petrópolis tem em sua linha de bebidas um perfil diverso. Entre as cervejas, ele vai desde a Lokal e Crystal, ambas de custo mais baixo, até marcas com perfil mais próximo das cervejas artesanais, como a Black Princess e a Cacildis.

“Não é sobre competir internamente, mas sobre ocupar ocasiões diferentes. Temos marcas que atendem desde grandes encontros populares até momentos mais intimistas”, diz Rosa.

Os maiores nomes da empresa, no entanto, são dois: Itaipava e Petra. Ambas têm um grande volume de vendas, mas perfis de consumidor e estratégias midiática bastante distintos.

A Itaipava é uma gigante de vendas no Nordeste e atualmente a terceira pilsen mais consumida na região, com 21% de participação de mercado.

Latinhas personalizadas: grandes capitais carnavalescas ganharam suas próprias versões das latinhas da Itaipava em 2026 (Grupo Petrópolis/Divulgação)

O perfil do consumidor da cerveja é, de acordo com Rosa, localizado em uma faixa etária acima dos 45 anos, sobretudo das classes B e C. “A Itaipava conversa com um público amplo, que busca leveza, refrescância e conexão com momentos de celebração", diz a executiva.

Na campanha de Carnaval 2026, Ivete Sangalo foi novamente a escolhida para protagonizar as ações da marca. A rainha do Axé preparou uma releitura do clássico “Me Abraça”, hit da época em que a cantora estava na Banda Eva. O filme será veiculado em rede nacional e a marca também estará presente no trio elétrico da cantora, no tradicional Bloco Coruja, em Salvador.

A Itaipava aposta no mote “A Sede de Folia Pede Itaipava com Orgulho”, terceira fase da campanha de verão. Além da presença de Ivete, a campanha busca prolongar o consumo após os blocos, direcionando o público para bares e pontos de venda.

Para isso, a empresa estruturou um plano robusto de trade, com reforço de distribuição numérica e ponderada, ações de degustação em lojas estratégicas — especialmente em postos de gasolina — e o lançamento de latas temáticas exclusivas para São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, com expressões regionais para gerar identificação local.

A campanha focada em brasilidade da Petra

A Petra, por sua vez, é uma cerveja puro malte que cresce em praças estratégicas como São Paulo, Recife e Belo Horizonte — onde já figura entre as dez mais vendidas, com 2,9% de participação de mercado. O público consumidor, de acordo com Rosa, é mais jovem, com predominância das classes A e B.

Carna-Petra: Marina Sena gravou uma versão alternativa de seu hit 'Carnaval' para a campanha com a marca de cerveja (Grupo Petrópolis/Divulgação)

A marca aposta em um posicionamento mais nichado, associado à experiência gastronômica e a ocasiões de consumo mais premium. "A Petra dialoga com um consumidor que valoriza intensidade de sabor, harmonização e uma experiência mais elaborada”, diz Rosa.

No Carnaval deste ano, Marina Sena renovou seu contrato com a campanha e lançou uma nova versão do hit “CARNAVAL”, agora com menções à cerveja e à hashtag #CarnaPetra.

A faixa se tornou um dos hits do verão de 2026, após quase um ano do lançamento original dela. Parte do álbum "Coisas Naturais", de março de 2025, a música recebeu em dezembro uma versão mais longa em colaboração com pagodeiro Psirico.

Nas paradas musicais, a ascensão veio no início de fevereiro. Nesta semana, "CARNAVAL" de Marina Sena e Psirico entrou no Top 50 do Brasil no Spotify, na 43ª posição. No Top 100 brasileiro da Billboard, a faixa ocupa atualmente a 80ª posição.

Além disso, a marca é patrocinadora do Bloco Marinada que ocorrerá em Belo Horizonte neste domingo, 15, e terá a cantora como principal atração.

Uma maratona de eventos

A estratégia do Grupo Petrópolis para o Carnaval 2026 é 360°, integrando marketing, trade, comercial e mídia. A companhia estima comercializar mais de 600 mil litros de cerveja apenas nos eventos patrocinados, além de promover ações de “compre e ganhe” em diversas praças.

“A data exige uma atuação integrada. Não é só sobre patrocinar um evento, mas conectar mídia, ponto de venda, experiência e distribuição para garantir presença e impacto”, afirma Rosa.

A Itaipava selecionou eventos exclusivamente no Carnaval nordestino, com destaque para os festejos baianos. Foram selecionados blocos e camarotes de grande porte como o tradicional Bloco Coruja soteropolitano, liderado pela garota-propaganda da marca, Ivete Sangalo, desde 2002:

Olinda Beer (PE),

Verão Tamandaré (PE),

Camarote Villa (BA),

Camarote Planeta Band (BA),

Camarote Baiano (BA),

Bloco Coruja - com Ivete Sangalo (BA),

Beach Sound Ilhéus (BA),

Pranchão (BA),

Sunday (BA),

Viva Bonfim (BA),

Feijoada da Lícia (BA).

Já a Petra tem um leque maior de eventos patrocinados, distribuídos pelas regiões Sudeste e Nordeste. São blocos, camarotes e festivais de menor porte, mas com posicionamento voltado ao público mais jovem da cerveja:

Camarote Salvador (BA),

Bloco Marinada - com Marina Sena (MG),

Carnaval dos Sonhos (MG),

Carnaval Surreal (MG),

Rio de Carnaval no MAM (RJ),

Fica Comigo (RJ),

DDP Pool Party (RJ),

Isso Não É Uma Festa (RJ),

Carnaval Boa Viagem (PE),

Bloco do Seu Antônio (PE),

Seu Antônio no Galo (PE),

WeDo na Praia (PE),

CarnaUOL (SP),

OBA (SP),

Bloco do Silva (SP),

Baile Pirataria (SP)

Já a linha de energéticos TNT também será patrocinadora de eventos carnavalescos. Serão todos em São Paulo, com a atuação focada em camarotes no Sambódromo e nos Ensaios da Anitta, que ocorrem no estádio do Pacaembu: