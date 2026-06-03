Trump sinaliza possível reunião com líder supremo iraniano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 3, que gostaria de se reunir com o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, em meio às negociações para encerrar o conflito entre os dois países.

Em entrevista publicada nesta quarta-feira, 3, pelo New York Post, Trump disse que um encontro entre os dois pode ocorrer futuramente.

“Eu gostaria de me encontrar com ele, e provavelmente vamos nos encontrar em algum momento, depende de como tudo vai acontecer”, declarou o presidente americano.

A declaração de Trump foi feita um dia após o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmar que Washington considera Khamenei “vivo” e cada vez mais atuante na condução da República Islâmica.

Segundo Rubio, o líder iraniano vem ampliando sua participação nas decisões do governo em meio à guerra iniciada no fim de fevereiro.

As declarações ocorrem enquanto o cessar-fogo entre os dois países segue sob pressão.

Também nesta quarta-feira, Irã e Estados Unidos acusaram-se mutuamente de violar a trégua no Golfo. De acordo com relatos divulgados pelas partes, projéteis iranianos atingiram o aeroporto do Kuwait, deixando uma pessoa morta.

*Com AFP