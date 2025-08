Projeto recebe R$ 1,1 milhão para preservar mico-leão-dourado e reflorestar Mata Atlântica

Esta semana, no dia 2 de agosto, foi comemorado o Dia Nacional do Mico-Leão-Dourado, espécie que é tesouro brasileiro e que até 1970 se encontrava em risco de extinção. De lá para cá, projetos de conservação da biodiversidade foram os principais fatores para recuperação da população do primata nativo da Mata Atlântica.

Um desses projetos é a Associação Mico-Leão-Dourado (AMLD), que contribui para contínua implementação do Parque Ecológico Mico-Leão-Dourado, no Rio de Janeiro, apoiando ações educativas e eventos com visitantes.

Cumprindo agenda ESG com entendimento aprofundado da importância da biodiversidade brasileira, a ExxonMobil Brasil renovou seu apoio ao projeto com aporte de R$ 1,1 milhão.

Desde 2019, a multinacional destinou mais de R$ 6 milhões à AMLD, o que permitiu o plantio de 45 mil mudas nativas de Mata Atlântica em 35 hectares – aproximadamente 50 campos de futebol.

“Com o plantio de mudas, fomentamos a economia de agricultores locais, assim como a manutenção do Parque contribui para o aumento do ecoturismo e da educação ambiental. Queremos que a população se conscientize da importância da conservação da espécie e da vegetação nativa”, afirmou Luis Paulo Ferraz, presidente da AMLD.

Conscientização é chave na preservação

Os investimentos também permitiram a inauguração da exposição “Casa do Mico” e a construção de dois decks e uma torre de observação de uma área de reflorestamento. Como resultado das ações do projeto, a população de micos, que era de 2500 animais em 2019, aumentou para cerca de 4800.

No ano passado, a Associação alcançou um marco ao transformar o parque em Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). Dessa forma, os 151 hectares de Mata Atlântica terão garantia de preservação, mesmo que o terreno mude de proprietário. Somente em 2024, o parque recebeu mais de 4 mil visitantes, principalmente de escolas da região e ecoturistas do Brasil e do mundo.

"O engajamento da sociedade é fundamental para a conservação da biodiversidade. E a melhor forma de promover o interesse das pessoas pelas florestas é permitir que elas vivenciem esta experiência de uma maneira ao mesmo tempo divertida, saudável e educativa. Este é objetivo do ‘Parque Ecológico Mico-Leão-Dourado’, um espaço que também conta uma história para salvar uma espécie ameaçada de extinção”, conclui o secretário-executivo da AMLD, Luis Paulo Ferraz.

