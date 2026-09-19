5 campanhas da semana que valem a pena conferir

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira: ex-casal protagoniza a nova campanha do Burger King (Reprodução/Youtube)
Repórter de Marketing
Publicado em 19 de setembro de 2026 às 12h44.
Última atualização em 19 de setembro de 2026 às 12h45.
Todos os dias, marcas de diferentes segmentos lançam ações que exploram tendências e testam formatos para conquistar a atenção do público. Entre novos produtos, collabs e ideias inusitadas, nem sempre é fácil acompanhar as novidades que passam rápido pelo feed.
Por isso, a EXAME reuniu alguns trabalhos que se destacaram por diferentes razões ao longo da semana. Seja por criatividade, humor, execução ou pela forma como encontraram espaço entre o público.
Confira!
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira surgiram juntos na nova campanha do Burger King para anunciar a volta do King em Dobro e do Free Refil. Criado pela AlmapBBDO, o filme brinca com a separação do casal, sugerindo que os dois teriam reatado antes de revelar que a “volta” é, na verdade, a dos produtos.
O Nubank transformou a curiosidade sobre a vida alheia em mote para sua nova campanha, criada pela Wieden+Kennedy. Os filmes brincam com fofocas que crescem no estilo "telefone sem fio", mas que acabam revelando o que está por trás das conquistas dos personagens. A ação dá continuidade ao posicionamento “Faz Valer” e terá presença em TV, digital, redes sociais e mídia OOH.
Vivo e Samsung se uniram para promover os novos smartphones dobráveis Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra e Flip8. Criada pela Africa Creative, a ação usa o origami, para fazer um paralelo entre a tradicional arte japonesa e a tecnologia dos aparelhos. O filme foi produzido artesanalmente em stop motion, com personagens de origami que interagem com os smartphones.
A PepsiCo descobriu que apenas 18% dos consumidores sabem que a companhia é proprietária de mais de 500 marcas. Por conta do nome, o público associa a empresa à Pepsi, deixando marcas como Doritos, Cheetos e Gatorade de fora. Com isso, a BBDO criou uma ação para simular que a companhia escolheria um novo nome. A brincadeira levou ao lançamento "House of Brands", que destaca algumas das principais marcas do portfólio da empresa.
Primeiro trabalho da AlmapBBDO para a marca da Grendene, o novo vídeo de Ipanema resgata a frase popular da infância para falar sobre individualidade e escolhas na vida adulta. A ação também apresenta a coleção Sempre Nova, com 12 modelos. A estratégia inclui filmes para TV e digital, além de criadoras de conteúdo.