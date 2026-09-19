5 campanhas da semana que valem a pena conferir

Todos os dias, marcas de diferentes segmentos lançam ações que exploram tendências e testam formatos para conquistar a atenção do público. Entre novos produtos, collabs e ideias inusitadas, nem sempre é fácil acompanhar as novidades que passam rápido pelo feed.

Por isso, a EXAME reuniu alguns trabalhos que se destacaram por diferentes razões ao longo da semana. Seja por criatividade, humor, execução ou pela forma como encontraram espaço entre o público.

Confira!

Juntos novamente

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira surgiram juntos na nova campanha do Burger King para anunciar a volta do King em Dobro e do Free Refil. Criado pela AlmapBBDO, o filme brinca com a separação do casal, sugerindo que os dois teriam reatado antes de revelar que a “volta” é, na verdade, a dos produtos.

A fofoca do Nubank

O Nubank transformou a curiosidade sobre a vida alheia em mote para sua nova campanha, criada pela Wieden+Kennedy. Os filmes brincam com fofocas que crescem no estilo "telefone sem fio", mas que acabam revelando o que está por trás das conquistas dos personagens. A ação dá continuidade ao posicionamento “Faz Valer” e terá presença em TV, digital, redes sociais e mídia OOH.

Na onda dos dobráveis

Vivo e Samsung se uniram para promover os novos smartphones dobráveis Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra e Flip8. Criada pela Africa Creative, a ação usa o origami, para fazer um paralelo entre a tradicional arte japonesa e a tecnologia dos aparelhos. O filme foi produzido artesanalmente em stop motion, com personagens de origami que interagem com os smartphones.

Exposição de marcas

A PepsiCo descobriu que apenas 18% dos consumidores sabem que a companhia é proprietária de mais de 500 marcas. Por conta do nome, o público associa a empresa à Pepsi, deixando marcas como Doritos, Cheetos e Gatorade de fora. Com isso, a BBDO criou uma ação para simular que a companhia escolheria um novo nome. A brincadeira levou ao lançamento "House of Brands", que destaca algumas das principais marcas do portfólio da empresa.

"Você não é todo mundo"

Primeiro trabalho da AlmapBBDO para a marca da Grendene, o novo vídeo de Ipanema resgata a frase popular da infância para falar sobre individualidade e escolhas na vida adulta. A ação também apresenta a coleção Sempre Nova, com 12 modelos. A estratégia inclui filmes para TV e digital, além de criadoras de conteúdo.