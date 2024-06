Snickers anuncia Rayssa Leal e time de skatistas como embaixadores no Brasil a um mês da Olimpíada

A poucas semanas dos Jogos Olímpicos de Paris, a marca de chocolate Snickers amplia sua aposta no Brasil com um novo time de embaixadores, com a skatista Rayssa Leal, vice-campeã olímpica e bicampeã atual do Super Crown da SLS e dos X Games.

Além de Rayssa, a marca conta com outros nomes de destaque do cenário do skate nacional, como Filipe Mota, capa da Trasher Magazine na edição 2024, principal mídia de skate mundial, Giovanni Vianna, atual campeão do Super Crown da SLS e confirmado para sua segunda Olimpíada, e Gabryel Aguilar, campeão do Rio Conquest e do STU National na modalidade street.

A parceria, firmada pelos próximos dois anos, reforça a estratégia da marca de estreitar o relacionamento com o público da geração Z, aquela nascida a partir de 1995, e com o skate, esporte olímpico que movimenta cerca de R$ 300 milhões por ano e tem mais de 8,5 milhões de praticantes no Brasil.

“A parceria representa um passo significativo em nossa estratégia de nos conectarmos de maneira autêntica com a cultura do skateboard e com o público jovem. Estamos entusiasmados com este projeto, que reflete o nosso compromisso com o setor e com o apoio ao esporte no Brasil. Rayssa Leal é uma atleta que ultrapassa o esporte, ela representa o país e inspira milhares de pessoas em várias partes do mundo”, avalia Denise Door, CMO da Mars Wrigley, fabricante do Snickers.

A Mars é uma empresa familiar americana com mais de 100 anos de história e que fatura mais de US$ 40 bilhões por ano em 80 países. Entre suas marcas mais conhecidas estão M&M’S, Twix e Pedrigree.

A campanha

A ideia da nova campanha é reforçar a comunicação de um esporte divertido, que combina com o conceito “Você não é você quando está com fome”. A barra de chocolate recheada também vai apoiar os atletas em treinos e competições.

O plano é que a marca não apenas fortalece sua presença no universo do skate mas também reforce sua identidade como uma aliada essencial na promoção do esporte, da inclusão e do talento emergente.

O patrocínio ainda se estende para a pista privada de Rayssa Leal em Imperatriz (MA) e para o evento "Skate das Minas", criado pela atleta para revelar talentos femininos. Essa iniciativa representa um marco para o empoderamento feminino no esporte, promovendo igualdade de gênero e inclusão na comunidade skatista.

"Fazer parte deste Squad com os amigos e ter o apoio de Snickers em outros projetos que são importantes para mim e para outras pessoas que sonham em estar competindo é incrível", disse Rayssa Leal na comunicação de lançamento da campanha.

Patrocínios

Este ano, o Snickers passou a ser também patrocinadora oficial de grandes eventos e espaços relacionados ao skate, como a Street League Skateboarding (SLS) e o Layback. A SLS é uma competição de elite que reúne os melhores skatistas do mundo em um circuito de eventos globais, onde a habilidade e a criatividade são testadas em percursos desafiadores de street skate — ainda em 2024, o Brasil irá receber a competição em solo paulista.

Por outro lado, o Layback se destaca como um evento cultural que combina música, arte urbana e skate.