Quais atletas estão fora da Olimpíada?

As Olimpíadas de Paris 2024 prometem ser um espetáculo de habilidades atléticas e espírito esportivo, mas, infelizmente, alguns dos atletas mais talentosos do mundo não estarão presentes. Os Jogos Olímpicos, programados para ocorrer de 26 de julho a 11 de agosto de 2024, já estão sendo marcados por ausências notáveis. Seja por lesões, questões pessoais ou políticas, a ausência desses atletas será sentida tanto por seus fãs quanto por suas equipes.

Entre os ausentes, destacam-se nomes que têm deixado sua marca em seus respectivos esportes. Do salto com vara à natação, do basquete ao tênis, essas ausências levantam questões sobre o impacto dessas faltas nas competições e como isso pode afetar o desempenho geral de suas equipes. A ausência desses atletas é uma lembrança de que, além do talento, a saúde e as circunstâncias externas desempenham um papel crucial na carreira esportiva.

No artigo, exploramos as razões específicas pelas quais cada um desses atletas não competirá em Paris 2024. Veja abaixo:

Conheça 10 atletas que estão fora de Paris 2024

Thiago Braz (Salto com Vara - Brasil)

Thiago Braz, medalhista de ouro no salto com vara nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, estará ausente dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 por causa do doping. O duas vezes medalhista olímpico foi pego no doping está oficialmente suspenso do esporte por 16 meses e, consequentemente, fora das Olimpíadas. A World Athletics, entidade máxima do atletismo mundial, confirmou que a Unidade de Integridade do Atletismo (AIU) considerou que o atleta brasileiro violou as Regras Antidoping do Atletismo Mundial.

Bruno Fratus (Natação - Brasil)

Bruno Fratus, um dos velocistas mais rápidos da natação brasileira, anunciou que não competirá em Paris devido a uma série de lesões no joelho que o têm atormentado nos últimos anos. Apesar de seus esforços para se recuperar a tempo, os médicos recomendaram que ele se retire para evitar danos permanentes. Fratus é conhecido por sua persistência e dedicação, e sua ausência será um golpe para a equipe de natação do Brasil. Fratus, inclusive, será comentarista dos canais Globo ao longo dos Jogos.

Ben Simmons (Basquete - Austrália)

O astro do basquete australiano Ben Simmons optou por não participar das Olimpíadas de Paris 2024 para focar em sua recuperação mental e física. Simmons tem enfrentado desafios significativos com sua saúde mental e lesões que afetaram seu desempenho nas últimas temporadas da NBA. Sua decisão de priorizar seu bem-estar pessoal é um lembrete da importância da saúde mental no esporte de alto rendimento.

Sania Lima (Badminton - Brasil)

A jovem promessa do badminton brasileiro, Sania Lima, não estará presente em Paris devido a uma lesão crônica no joelho. Apesar de tratamentos intensivos, a lesão não apresentou a melhora necessária para competir em alto nível. Sania vinha sendo apontada como uma das grandes esperanças do Brasil no badminton, e sua ausência será um grande desapontamento para os fãs

Aryna Sabalenka (Tênis - Bielorrússia)

Aryna Sabalenka, uma das tenistas mais promissoras do circuito, não participará dos Jogos Olímpicos de Paris para focar na sua saúde. A atleta da Bielorrússia não poderia competir pelo seu país e afirmou que a transição das quadras de grama, em Wimbledon, para o saibro, em Roland Garros, poderia colocar em risco sua temporada.

Ons Jabeur (Tênis - Tunísia)

A tunisiana Ons Jabeur, que fez história como a primeira árabe a alcançar a final de Wimbledon, está fora das Olimpíadas de Paris pelo mesmo motivo de Sabalenka. A jogadora convive com uma série de problemas no joelho e quer evitar a transição entre saibro e grama pensando na temporada de tênis.

Athing Mu (Atletismo - Estados Unidos)

A jovem estrela do atletismo Athing Mu, que ganhou ouro nos 800 metros nas Olimpíadas de Tóquio 2020, não competirá em Paris 2024. Ela não conseguiu o índice para os Jogos na França depois de uma polêmica queda em uma bateria. As autoridades de atletismo negaram o apelo da campeã olímpica dos 800 metros Athing Mu, que se envolveu em um grupo de corredores e caiu nas provas dos EUA, negando-lhe a chance de defender seu título. O técnico Bobby Kersee disse que Mu foi atropelada por outro corredor na reta final da primeira volta, o que a fez virar para a esquerda e cair no chão.

Cameron Brink (Basquete - Estados Unidos)

Cameron Brink, uma das jovens promessas do basquete feminino dos EUA, não estará presente em Paris devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A novata da liga de basquete americana sofreu uma lesão em sua primeira temporada e voltará as quadras daqui 9 meses.

Paula Badosa (Tênis - Espanha)

A tenista espanhola Paula Badosa não participará das Olimpíadas de Paris devido a problemas de saúde mental e física. A jogadora de tênis espanhola não tem atingido o seu potencial nos últimos meses por causa de seguidas lesões e falou abertamente sobre como isso tem afetado sua saúde mental.

Endrick (Futebol - Brasil)

O jovem prodígio do futebol brasileiro, Endrick, estará ausente das Olimpíadas de Paris. O jogador é o símbolo de uma geração que não conseguiu a classificação da Seleção, atual bicampeã olímpica, para os Jogos de Paris em 2024.