“Dramático ou Chateado?” Snickers retoma campanha com novos adjetivos

A marca de chocolates Snickers, da Mars, retoma a campanha “Como você fica quando está

com fome?” e traz 13 novos estados de humor relacionados a fome nas embalagens de 45g e 78g, comercializadas a partir da próxima segunda-feira, 24.

Para gerar uma interação no ambiente digital, a marca desenvolveu filtros no Instagram e Facebook com alguns destes adjetivos. Os consumidores podem brincar com os filtros na plataforma e marcar a página da marca para aparecer nas peças de comunicação da campanha desenvolvida pela AlmapBBDO.

A captação das imagens dos consumidores acontece até dia 25 de setembro e as primeiras imagens circulam a partir de 14 de setembro.

Vendas

Quando a campanha foi ao ar em 2017 e 2018 a marca registrou crescimento médio de 20% nas vendas, uma vez que a ação aumenta os motivos de compra para os consumidores, como presentear algum amigo ou familiar, fazer uma brincadeira, e mais.