Motociclista morre após colisão com Tesla Cybertruck em túnel em SP

Um motociclista de 32 anos morreu após um acidente com um carro Tesla Cybertruck no Túnel Max Feffer, na Avenida Cidade Jardim, na Zona Sul de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira, 11.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o carro atravessa a Avenida Nove de Julho, no sentido Marginal Pinheiros, com sinal verde para entrar no túnel, e atinge a motocicleta, que seguia reto.

Com o impacto, a moto foi arrastada por cerca de 10 metros. Segundo a polícia, as circunstâncias da colisão serão apuradas, incluindo a hipótese de o motociclista ter entrado na contramão.

A Secretaria da Segurança Pública informou que o motorista do carro, de 36 anos, permaneceu no local, prestou socorro e apresentou imagens registradas pela câmera do próprio veículo. Ainda de acordo com a pasta, ele não apresentava sinais de embriaguez.

O motociclista chegou a ser socorrido e levado ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu.

O túnel precisou ser bloqueado no sentido bairro durante o atendimento e o trabalho das equipes. A pista foi liberada às 6h05, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

A perícia e o IML foram acionados. O caso foi registrado no 14º Distrito Policial (Pinheiros).

O veículo envolvido no acidente é o Tesla Cybertruck, picape elétrica conhecida pelo design “exótico e futurista”. No Brasil, há versões avaliadas entre R$ 1,7 milhão e R$ 2 milhões.