A um mês das Olimpíadas 2024, rio Sena ainda está muito poluído para receber competições

Os Jogos Olímpicos de Paris vão começar em 26 de julho. Uma das preocupações da organização é com a limpeza do rio Sena, que continua muito poluído para receber competições de triatlo e maratona aquática.

Segundo o Business Insider, amostras retiradas do rio mostraram que os níveis da bactéria E.Coli estiveram acima do limite recomendado em quatro locais diferentes durante quase toda a semana de 10 a 16 de junho, de acordo com o Le Monde.

O Sena será uma peça central das Olimpíadas de Paris, tendo destaque tanto na cerimônia de abertura quanto em várias competições aquáticas. A cidade de Paris investiu US$ 1,5 bilhão na limpeza do rio antes dos jogos, com testes regulares dos níveis bacterianos para garantir a segurança dos atletas.

Mas autoridades disseram que as fortes chuvas prejudicaram esses planos, levando a altas taxas de dois tipos de bactérias fecais, incluindo E. Coli - o melhor indicador de poluição fecal.

Sistema do século XIX

O sistema de esgotos de Paris do século XIX pode ficar sobrecarregado pelas más condições meteorológicas, provocando o escoamento urbano, que transporta poluentes para riachos e rios.

O Sena está proibido para natação desde 1923 devido aos altos níveis de poluição. No ano passado, triatletas participaram de um evento-teste no Sena, com algumas preocupações sobre sua segurança.

Vários outros eventos-teste no rio foram cancelados devido aos níveis de poluição e ao mau tempo. Mesmo assim, autoridades disseram estar “confiantes” de que as provas ocorrerão conforme planejado.