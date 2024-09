Seara triplica investimento e participação no Rock in Rio em 2024

A Seara triplicou o investimento no Rock in Rio 2024, em sua terceira participação consecutiva no festival, que começa na próxima sexta-feira, 13, na capital carioca. A estratégia da marca da JBS foca em uma plataforma de experiências que integra música e gastronomia, com destaque para as linhas Seara Gourmet, Incrível! e Seara, que recentemente renovou sua identidade visual, incluindo novos ícones, logotipo e embalagens.

A companhia estreou no Rock in Rio em 2019, somente com a linha Seara Gourmet. “Mesmo com uma participação mais modesta, foi uma das marcas mais comentadas”, diz Tannia Fukuda, diretora de marketing da empresa. “A partir dessa experiência, percebemos a oportunidade de nos posicionar no território da música, unindo essa estratégia à gastronomia, que apresenta forte sinergia com o ambiente democrático do festival”, complementa.

A nova campanha para o Rock in Rio, contudo, começou há meses, com a empresa atenta ao mercado de salsichas, que, segundo dados da Kantar, esteve presente em 84% dos lares brasileiros no último ano. A Seara lançou o selo de licenciamento de "Patrocinadora oficial do Rock in Rio Brasil 2024" para sua linha de salsichas, incluindo a Defumada Seara. A marca planeja colocar 6 milhões de embalagens dos produtos nas gôndolas dos supermercados de todo o Brasil

A empresa também está investindo em inovações para expandir a presença no mercado de frangos empanados no Brasil, onde o produto está presente em 33% dos lares, em comparação com 54% nos Estados Unidos e 66% no Reino Unido. No ano passado, a Seara lançou uma linha de 10 variedades de frango crocante. Segundo a executiva, o objetivo foi transformar a percepção da categoria, que era predominantemente explorada por lanchonetes, mas pouco valorizada nos supermercados.

Neste ano, a linha de frangos crocantes se destaca no Rock in Rio, ao lado dos produtos da linha de salsichas, formando o conceito 'Hot Croc', que representará a identidade da Seara no festival. “As cantoras Ludmilla e Simone Mendes lançarão um hit exclusivo para promover o 'Hot Croc' e também estarão presentes no espaço da marca durante o evento, interagindo com o público. A campanha será exibida na TV e em canais digitais”, afirma Fukuda.

Ainda de acordo com a executiva, a Seara Gourmet também apresentará novidades no Rock in Rio com o lançamento de uma linha de salames, consolidando sua proposta de produtos premium para ocasiões especiais. Simultaneamente, a marca Incrível! oferecerá opções vegetarianas. Durante o festival, o público poderá degustar e adquirir os produtos, além de participar de ativações.

“O espaço da Seara, predominantemente laranja, contará com ativações instagramáveis, iluminado para garantir visibilidade durante o dia e à noite, e reforçará a nova identidade da marca na Cidade do Rock. Diariamente, as 100 mil pessoas que visitarem o festival terão a oportunidade de experimentar a linha de empanados em nosso estande", conta a diretora de marketing.

Entre as ativações previstas está uma ação que combina tecnologia, música e experiência de marca. A empresa descobriu que cada alimento emite uma vibração sonora, e, por meio de eletrodos, essas vibrações serão captadas e transformadas em uma mixagem para as músicas tocadas no local. DJs serão desafiados a integrar esses sons com composições clássicas, como as de Vivaldi.

A Seara também atua como fornecedora oficial de proteínas para os restaurantes do Rock in Rio. Estima-se que cerca de 40 toneladas de alimentos serão distribuídas, não apenas nos espaços próprios da marca, como também em outros locais, a exemplo do Bob’s.

Inovações puxam resultados

Os novos produtos que serão apresentados no Rock in Rio vêm diretamente do hub de inovação da Seara, liderado pela equipe de P&D (pesquisa e desenvolvimento) em parceria com o marketing. Esses lançamentos fazem parte dos cerca de 200 produtos que a empresa lançou ou está em processo de lançamento neste ano. A meta para 2024 é alcançar 140 novidades globais, sendo 60 delas no Brasil até o final do ano.

“O time de P&D busca novas tecnologias e fornecedores para acelerar o desenvolvimento de produtos. O marketing, por sua vez, desempenha um papel importante na criação e na validação dos conceitos. A área identifica tendências e novidades diretamente do consumidor e valida se o produto atende às demandas do público-alvo. Depois, entra em cena a comunicação para apoiar o lançamento”, explica Fukuda.

Balanço recente indica que a JBS encerrou o segundo trimestre de 2024 com receita líquida recorde de R$ 100 bilhões, um aumento de 12,6% em relação ao ano anterior. O Ebitda alcançou R$ 9,9 bilhões, mais que o dobro do registrado no mesmo período de 2023, com lucro líquido de R$ 1,7 bilhão e margem Ebitda de 9,8%. A força da companhia vem de sua plataforma global multiproteínas, com 75% do Ebitda vindo das operações de aves e suínos, destacando-se Pilgrim’s, Seara e JBS USA Pork.

A Seara segue com sua estratégia de inovação e execução, fortalecendo a marca junto aos consumidores e obtendo bons resultados em índices como penetração e recompra no mercado doméstico. A marca registrou receita líquida de R$ 11,6 bilhões, com crescimento de 12,5% em um ano, Ebitda de R$ 2 bilhões (+381%) e margem ajustada de 17,4%, 13,3 pontos percentuais a mais que no 2T23.

"Esses resultados refletem a combinação entre uma boa gestão operacional, por parte de todas as equipes, e os resultados das inovações realizadas nos últimos anos. A inovação tem sido crucial para esse crescimento. Muitos dos lançamentos do ano passado continuam a ser grandes sucessos em 2024", afirma a diretora de marketing, que vê no Rock in Rio uma plataforma estratégica para apresentar as novidades diretamente ao consumidor.

“O sucesso do projeto vai além do que acontece dentro do festival. Observamos que a dinâmica entre desejo e consumo nas nossas categorias cresce antes e depois dos eventos. Monitoramos nossa performance de ano para ano, ajustando nossa estratégia, e temos notado um aumento na visibilidade da marca, nas conversas nas redes sociais e no consumo, que triplicou durante o festival”, destaca a executiva, que não informa o valor do investimento no patrocínio.

