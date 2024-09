Rock in Rio 2024: as principais ativações de marcas na edição de 40 anos do festival

O Rock in Rio sempre foi referência quando o assunto é marketing de experiência. Funcionando como um lugar onde empresas e marcas têm a oportunidade de fazer uma conexão direta com o público, as nove edições do festival no Brasil ajudaram na construção de uma cultura de patrocinadores que promovem ações e experiências de entretimento muito além de apenas exibir uma logomarca no cartaz do evento.

Não é surpresa, portanto, que a edição que celebra 40 anos do festival tenha um número recorde de marcas envolvidas. Segundo a organização, o Rock in Rio 2024 contará com mais de 85 marcas promovendo cerca de 130 ativações ao longo dos sete dias de shows.

“Os nossos parceiros reconhecem o poder mobilizador do festival e que somos uma grande plataforma para estabelecer conexões autênticas e profundas com o público”, explica Rodolfo Medina, vice-presidente de parcerias da Rock World, empresa que organiza e produz o Rock in Rio.

Produtos licenciados e cocriações inéditas

Polo Rock in Rio: automóvel clássico da Volkswagen ganhou edição especial licenciada pelo festival. (Divulgação)

Com expectativa de chegar a 700 mil participantes nesta edição, o RIR 2024 também terá um recorde de produtos licenciados: serão 300 artigos distribuídos em 20 categorias (6 a mais que em 2022). Os produtos vão desde vestuário, com bonés, relógios, óculos e camisetas, até uma edição limitada do Polo, automóvel clássico da Volkswagen.

Nesta edição, a marca Rock in Rio também estreia sete projetos cocriados com empresas parceiras, incluindo séries documentais com roteiro e direção criativa do A-LAB, laboratório de conteúdo do Grupo Dreamers, além de um museu a céu aberto, desenvolvido em parceria com TIM, Eletromidia e Context.

“Hoje, não se trata apenas de estar presente na Cidade do Rock, mas de cocriar experiências memoráveis dentro e fora dela, seja por meio de conteúdos digitais ou em projetos como o do Favela 3D”, avalia Medina.

A iniciativa citada pelo executivo é realizada em parceria com Gerdau e Fundação Grupo Volkswagen, ao lado da ONG Gerando Falcões, com ações em áreas como educação e moradia. A ideia é contribuir para a transformação da realidade de comunidades das regiões do Buraco, Sessenta e Ladeira do Faria, situadas no centenário Morro da Providência, a favela mais antiga do Rio de Janeiro.

Atrações para conferir no Rock in Rio 2024

Rock in Rio 40 anos: Cidade do Rock terá cerca de 130 ativações de marcas. (Divulgação)

Abaixo, destacamos algumas das principais ativações e experiências promovidas por marcas durante o festival:

Coca-Cola: Studio Coke e lata especial

Pelo oitavo ano, a Coca-Cola é o refrigerante oficial do RIR. Para celebrar a edição especial de 40 anos do festival, a marca lançou latas personalizadas, disponíveis em diferentes regiões do Brasil. “É uma lembrança perfeita para os fãs que vivem intensamente essa época de festival", destaca Ted Ketterer, head de marketing da Coca-Cola Brasil.

Durante o evento, a Coca leva uma ativação imersiva e instagramável do Coke Studio, sua plataforma global de música que apoia novos talentos. A marca também fez uma parceria com Jão e Luísa Sonza para ações especiais, incluindo a promoção "Você VIP no Rock in Rio Brasil 2024", além de conteúdos exclusivos de bastidores.

Itaú: roda-gigante, copos com prêmios e shows de brasilidades

Roda-gigante do Itaú: banco é patrocinador master do festival pelo sétimo ano. (Divulgação)

Em sua sétima participação como patrocinador master do RIR, o banco apresenta o Pavilhão Itaú: um espaço assinado pelo arquiteto Marcelo Rosenbaum com mais de 1.000m². Com três andares, o ambiente é o maior já criado pela marca na Cidade do Rock, e vai receber shows nos intervalos do Palco Mundo – todos com foco em brasilidades.

“Em 2024, celebramos o nosso centenário e queremos reforçar o nosso papel de farol de conexão cultural, incentivando novas gerações a se conectarem com a música e a cultura brasileira de forma inovadora e inclusiva”, explica Eduardo Tracanella, CMO do Itaú Unibanco.

Além do Pavilhão, o Itaú apresenta mais quatro espaços da marca no festival: um centro de experiências e brindes, a tradicional roda-gigante, um lugar para a distribuição de copos com QR codes (que darão oportunidades de prêmios para o público – incluindo tours pelo backstage) e a Área VIP do Rock in Rio, assinada por Itaú Personnalité.

Tostitos e Doritos: cozinha digital, novos sabores e inclusão

Recém-lançada no Brasil pela PepsiCo, a marca Tostidos faz sua estreia no RIR ao lado de Doritos – este em sua quarta edição consecutiva. As duas marcas terão espaços exclusivos, cada uma com distribuição de brindes e experimentação de produtos.

Localizado em frente ao Palco Mundo, o espaço de Tostitos traz a ideia de ‘cozinha digital’, oferecendo uma dinâmica lúdica focada na combinação das tortilhas com molhos diferentes (itens cenográficos). Já Doritos explora uma experiência imersiva com foco na inovação que propõe uma dinâmica em grupo contra o relógio. O objetivo é “sobreviver” ao desafio, reforçando as sensações dos novos sabores do snack.

Doritos também é o patrocinador do Centro de Serviços de Acessibilidade, inciativa para tornar a experiência do festival mais inclusiva e segura para pessoas PCDs.

Natura: mix de sensações

Portal Natura Pulsa: espaço transforma as vibrações das músicas em uma experiência sinestésica. (Divulgação)

Além de ser copatrocinadora do Palco Sunset, a Natura leva ao festival o Portal Natura Pulsa, uma experiência sinestésica inspirada nos movimentos e pulsações das ondas sonoras. No projeto, criado pelo Atelier Marko Brajovic, as vibrações das músicas, aliadas às fragrâncias da marca e a mobiliários fluídos, transformam o espaço em um organismo vivo.

“Nosso portal é uma materialização artística de como a música pode provocar o despertar dos sentidos, colocando as pessoas em conexão consigo mesmas, com as outras pessoas e com o planeta dentro do espaço da marca”, explica Denise Coutinho, diretora de Marketing e Comunicação Brasil da Natura.

Heineken e Heineken 0.0: games, tirolesa e energia renovável

A principal novidade da Heineken neste ano é a presença da versão sem álcool da cerveja, a Heineken 0.0, com um estande próprio que oferece um game interativo e a possibilidade de ganhar brindes exclusivos, como ingressos para outros dias de festival.

A marca também preparou outras quatro experiências: o Heineken Power Station, espaço abastecido com energia renovável e o principal ponto da marca no festival; a tirolesa, com 200 metros de comprimento e abastecida por energia renovável; o Lounge Power Station, com vista privilegiada para o Palco Mundo e o Bar NDO, um espaço dedicado à música eletrônica e com cenografia composta de plantas e LEDs.

Lagunitas: você faz o show

Lagunitas Alien Garage: espaço oferecerá uma experiência musical interativa. (Divulgação)

A cerveja IPA leva o espaço Lagunitas Alien Garage para o RIR, com uma estética visual de celeiro americano e que funciona como um palco interativo e aberto ao público. Nele, será possível criar a sua própria banda com os amigos e fazer uma apresentação improvisada. Os participantes que subirem ao palco ganharão palhetas de guitarra personalizadas e chope Lagunitas.

TIM: karaokê 5G

A TIM retorna ao Rock in Rio trazendo um karaokê 5G que conecta talentos amadores por meio de holografia com bandas à distância, que estarão em cabines fora do evento. O cantor ou cantora da vez aparece como um holograma junto aos músicos, em uma ação inédita em grandes festivais.

“Em 2022, fizemos o primeiro Rock in Rio 5G e fomos a segunda marca mais comentada do evento nas redes sociais. Em 2024, iremos além, convidando o público a imaginar as possibilidades que a conexão e o 5G trazem, com muito mais tecnologia, interação e propósito”, avalia Camila Ribeiro, diretora de comunicação e marca da TIM.

A marca também patrocina, pela primeira vez, um dos brinquedos do parque de diversões do festival: o Mega Download, torre de 30 metros de altura, uma das atrações mais radicais da Cidade do Rock.

Bob’s: rooftop e escorregador gigante

O Bob’s acompanha o Rock in Rio desde a sua primeira edição, em 1985. Apoiador oficial do evento, a rede contará com seis espaços, incluindo restaurantes, quiosques, food court e um ambiente de ativações da marca que estará localizado no Espaço Favela.

Como brand experience, a marca também leva um escorredor gigante para o meio do festival e stand com rooftop.

KitKat: brindes e podcast ao vivo

Breakcast: KitKat aposta em parceria com programas do Grupo Flow. (Divulgação)

Chocolate oficial do RIR pela segunda vez, KitKat terá cinco espaços no festival. O principal, com 150m² e três andares, tem vista privilegiada para o Palco Mundo e experiências exclusivas, incluindo uma ativação imersiva e distribuição de pins personalizados e cordão "salva-celular".

Os outros andares do estande são dedicados ao 'Breakcast’, podcast ao vivo da marca em parceria com a Golden Pill, agência de mídia e conteúdo digital do Grupo Flow. Transmitido ao longo de todo o festival, as lives terão duração de cerca de duas horas, e os apresentadores dos videocasts Flow, Vênus e Amplifica receberão convidados especiais.

Há, ainda, uma loja de 100m², dois espaços de 3m² destinados para a ação de benefícios e um lounge de 25m² na área VIP.

Seara: show de luzes e ‘gravação de álbum

Seara leva três marcas em sua estreia para o festival: Seara, Seara Gourmet e Seara Incrível. Entre as ativações, o Hot Fusion Seara faz o público vivenciar um show de luzes enquanto saboreia produtos da marca. Já no Croc Box Seara, a ideia é que todos que passarem pelo estande gravem o som das mordidas em frangos crocantes, “gravando um álbum” no estilo ASMR.

Superbet: rooftop

Para a sua estreia como primeira plataforma de apostas esportivas online a participar do Rock in Rio, a Superbet Brasil preparou experiências imersivas e ativações com prêmios. No stand de três andares projetado pela Musicalize, empresa de Music Business do Grupo Dreamers, o público poderá participar de um game inspirado no jogo Guitar Hero, além de conferir um rooftop para convidados e influenciadores. A expectativa é que 8 mil pessoas passem pelo seu espaço ao longo do evento.

Quais marcas estarão no Rock in Rio 2024?

Patrocinador Master

Itaú

Patrocinador Institucional

Prefeitura do Rio de Janeiro

Patrocinadores

C&A

Coca-Cola

Doritos

Ipiranga

KitKat

Heineken

Natura

Prudential

Seara

Tim

Volkswagen

Apoiadores

Bob’s

Brasken

Café 3 Corações

Chilli Beans

Cif

Colcci

Colgate

Cup Noodles

CVC

DHL Express

Engov After

Estácio

Filtr Music

Gerdau

Hellmann’s

iFood

Johnnie Walker

Latam

Movida

Neoenergia

Olla

Schweppes

Superbet

Suvinil

Schweppes

Trident

Warner Music

Content Partner

TikTok

App para localização

Com tantas ativações rolando ao mesmo tempo, o festival disponibilizará a localização e o detalhamento de todos esses espaços no aplicativo oficial do Rock in Rio.

O app, disponível para os sistemas operacionais IOS e Android, já pode ser baixado na App Store e na Google Store, respectivamente.

