Apuração de senador no Espírito Santo: veja quem está na frente

Os eleitores do Espírito Santo vão às urnas neste domingo, 4, para escolher os próximos senadores da República. O estado tem mais de 2,9 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE. O desempenho dos candidatos no Espírito Santo será acompanhado durante a totalização dos votos.

Quem está ganhando no Espírito Santo?

A apuração no será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a senador no Espírito Santo

Callegari (DC) – 277

Evair de Melo (Republicanos) – 100

Fabiano Contarato (PT) – 133

Leonardo Monjardim (NOVO) – 300

Maguinha Malta (PL) – 222

Marcos do Val (Avante) – 700

Professor Fabian (PSOL) – 500

Renato Casagrande (PSB) – 400

Rodney Miranda (PRTB) – 280

Rose de Freitas (MDB) – 156

Sergio Meneguelli (PSD) – 556