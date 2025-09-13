Luisa Stefani e Timea Babos conquistam o título de duplas do SP Open

Luisa Stefani e Timea Babos conquistaram o título da chave de duplas do SP Open, em São Paulo, ao superar Laura Pigossi e Ingrid Martins em uma final disputada na Quadra Central Maria Esther Bueno, no Parque Villa-Lobos.

Depois de perder o primeiro set por 6/4, a dupla húngaro-brasileira reagiu, venceu o segundo set por 6/3 e garantiu a vitória no match tiebreak, com 10/4.

Com essa vitória, Stefani e Babos chegam ao terceiro título juntas nesta temporada, após os triunfos nos WTA 500 de Linz, na Áustria, e em Estrasburgo, na França. A parceria tem se destacado no circuito e atualmente ocupa o oitavo lugar no ranking que define as duplas classificadas para o WTA Finals, com 3.208 pontos, apenas 190 atrás da dupla que fecha a lista para o evento.

A final começou equilibrada, com Martins e Pigossi se impondo no saque e aproveitando a primeira chance de break para abrir vantagem. Mas no segundo set, Stefani e Babos ajustaram o jogo. Babos sacou com força e precisão, enquanto Stefani se destacou na rede, garantindo a quebra logo no início e mantendo a liderança até fechar a parcial. No match tiebreak, a combinação do saque potente da húngara e a firmeza de Stefani nos voleios manteve a dupla na frente, que fechou o jogo com tranquilidade após alguns erros das adversárias.

Semifinais de simples

A indonésia Janice Tjen, de 23 anos e 130ª do ranking, garantiu vaga na final do WTA 250 na capital paulista ao vencer a britânica Francesca Jones por 7/6 (7-0) e 6/3. Tjen é a primeira tenista da Indonésia a disputar uma final de WTA desde 2002, quando Angelique Widjaja foi campeã em Pattaya.

A francesa Tiantsoa Rajaonah conseguiu a segunda vaga na final do SP Open. A canhota de 19 anos e 214ª do ranking venceu a mexicana Renata Zarazua, 84ª colocada, por 6/3 e 6/2.

Janice Tjen e Tiantsoa Rajaonah se enfrentam neste domingo (14), às 15h, no Parque Villa-Lobos. A partida será transmitida pelo Sportv.