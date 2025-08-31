Revo vai premiar o saque mais rápido em ação no SP Open

A brasileira Bia Haddad já chegou a sacar a 195 quilômetros por hora, contra a espanhola Sara Sorribes Tormo, em 2023. Se repetir o serviço nessa velocidade durante o torneio feminino SP Open, que será realizado em setembro em São Paulo, terá chance de vencer o desafio proposto pela Revo, uma das patrocinadoras do evento.

A empresa de mobilidade aérea de alto padrão é patrocinadora oficial do evento. A ativação quer mostrar que um serviço veloz pode mudar o destino de uma partida. A vencedora do “Saque Mais Rápido” do SP Open poderá escolher entre ganhar dez assentos ou dois voos full cabin nas rotas fixas da Revo, que são o Aeroporto Internacional de Guarulhos, Fazenda Boa Vista, Quinta da Baroneza e Alphaville

O torneio da categoria WTA 250, que vai ocorrer entre 6 e 14 de setembro no Parque Villa-Lobos, reunirá algumas das maiores tenistas da atualidade para um momento histórico no esporte feminino do país. A chave principal conta com sete brasileiras: Beatriz Haddad Maia, Laura Pigossi, Carolina Meligeni Alves, Luiza Fullana, Ana Candiotto, Victoria Barros e Nauhany Silva.

Da Faria Lima a Guarulhos em 10 minutos

“Só quem chega da Faria Lima ao Aeroporto de Guarulhos em 10 minutos, mesmo com o trânsito batendo recorde, poderia patrocinar o saque mais rápido do SP Open”, diz Patricia Dib, CMO da Revo. “Assim como no esporte, voar envolve precisão, velocidade e controle. Chegamos a esse grande torneio com o mesmo foco de quem busca o ponto perfeito: direto, certeiro e no momento exato. Porque, no jogo ou no ar, só a precisão leva você além.”

A Revo terá um stand no SP Open, com experiências interativas para quem acompanhar as partidas. No espaço será possível ter uma ideia de como funciona cada voo Revo, que segue os mais altos padrões de segurança do setor, com helicópteros bimotores e sempre com dois pilotos certificados a bordo.

A bandeira pertence ao grupo multinacional de origem portuguesa Omni Helicopters International (OHI), controlador da Omni Táxi Aéreo (OTA), líder em transporte aéreo offshore na América Latina e que opera no Brasil há 25 anos. A OTA tem uma frota de cerca de 90 helicópteros, que realiza mais de 1 500 voos semanais. Anualmente, mais de 750 000 passageiros são transportados pela companhia.

Lançada em agosto de 2023, a Revo opera atualmente com rotas a partir de São Paulo, com foco no público de alta renda em serviços como transporte terrestre em carros executivos e presença em lounges.