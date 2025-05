RD Summit chega à 11ª edição com novo fôlego após integração com a Totvs

A RD Station, comprada pela Totvs por R$ 1,8 bilhão, confirmou a realização da 11ª edição do RD Summit, considerado um dos principais eventos de marketing, vendas e e-commerce da América Latina.

O encontro, anteriormente sediado em Florianópolis (SC), será realizado pelo terceiro ano consecutivo na capital paulista, no Expo Center Norte, nos dias 5, 6 e 7 de novembro. A 11ª edição terá como tema “Conexões que fortalecem negócios” e promete reunir especialistas, conteúdos práticos, soluções e tendências do mercado.

Segundo Vicente Rezende, CMO da RD Station, a integração com a Totvs representa uma nova fase para o evento. “O RD Summit 2025 marca um novo capítulo na nossa história, agora totalmente dentro do ecossistema Totvs. Essa convergência nos permite ampliar a potência do evento, combinando a inovação e expertise em educação de mercado que sempre esteve no DNA da RD Station com a escala e expertise da Totvs”, afirma.

A edição deste ano já conta com mais de 5 mil participantes confirmados e 110 marcas patrocinadoras. Entre as empresas estão nomes como BuzzLead, Vende-C, Instax Fujifilm, MeetRox e 8D Hubify. O Startup Corner, espaço voltado a empresas emergentes, teve todas as cotas esgotadas seis meses antes do evento e precisou abrir uma nova rodada de vagas.

Entre os palestrantes confirmados estão Andrew McLuhan, diretor do Instituto McLuhan; Carla Madeira, escritora; Erich Shibata, diretor criativo da Cimed; e Sarah Buchwitz, CEO do Grupo Flow. Também participam Flavia Mussalem, do Quinto Andar; Igão, apresentador do Flow Podcast; e Walter Longo, fundador da Unimark. Eles se somam a nomes já conhecidos do público do evento, como Martha Gabriel, da Futurenow; Marcos Piangers, autor de “O Papai é Pop”; e Genesson Honorato, da Kuba.

Em 2024, o evento reuniu 20 mil pessoas presencialmente, e outras 50 mil acompanharam o Live Show online, com conteúdos transmitidos diretamente do Expo Center Norte. De acordo com a organização, 60% do público era composto por lideranças, o que resultou em mais de R$ 200 milhões em negócios gerados e 180 mil leads coletados por patrocinadores.

A programação deste ano inclui mais de 300 palestrantes divididos em três trilhas principais — marketing, vendas e e-commerce — além de outros palcos temáticos e novos formatos de conteúdo. A Feira de Negócios ocupará uma área de mais de 20 mil metros quadrados. O espaço “Mundo E-commerce” será ampliado nesta edição, reunindo empresas do setor com estandes comerciais e painéis temáticos.

Os ingressos já estão à venda no site oficial do evento, disponíveis nas modalidades Passaporte e VIP, com acesso aos três dias de programação. Os preços variam de R$ 1.609 e R$ 2.414.

Serviço