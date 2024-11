'O motor de M&A nunca desliga', diz CEO da RD Station, que avança para novas áreas

A RD Station está expandindo sua estratégia em marketing digital, vendas e e-commerce buscando se consolidar como uma plataforma multiproduto. Após diversificar seu portfólio nos últimos anos, a empresa, adquirida pela Totvs em 2021, agora aposta na integração de suas soluções e na personalização para se diferenciar no mercado e impulsionar novos negócios. A expectativa é que, até o fim de 2024, mais de 50% de sua receita venha de clientes que utilizam múltiplos produtos.

O novo posicionamento guiou a mais recente edição do RD Summit, realizada pela segunda vez em São Paulo, entre os dias 6 e 8 de novembro no Expo Center Norte. O evento, anteriormente sediado em Florianópolis (SC), trouxe seis trilhas de conhecimento: marketing, vendas, gestão e estratégia, desenvolvimento pessoal, customer success e experiência do cliente, além de uma nova área dedicada ao e-commerce.

Mais de 200 marcas patrocinadoras, de setores variados, incluindo Mercado Pago, Shopee, Shopify, PagBrasil e Amazon, integraram a programação, que contou com cerca de 150 palestrantes e atraiu aproximadamente 20 mil pessoas por dia.

Somente em 2023, o RD Summit movimentou R$ 160 milhões em negócios e, a partir deste ano, passa a fazer parte oficialmente do calendário de eventos estratégicos da cidade de São Paulo, ao lado do Carnaval e do Grande Prêmio de Fórmula 1.

"O RD Summit é sempre um momento muito importante para nós. Ele representa a consolidação do ano da RD, onde mostramos o que observamos no mercado e o que preparamos. É como se o ano fiscal da RD fosse dividido em antes e depois do Summit", diz Juliano Tubino, CEO da RD Station, em entrevista à EXAME.

Desde que assumiu o cargo, há pouco mais de um ano, a RD Station, passou de dois para oito produtos, dobrou o número de colaboradores e ampliou sua rentabilidade, alcançando mais de 50 mil clientes e já atingindo quase 50% da receita oriunda de clientes multiproduto.

“Foi um período intenso, mas gratificante. A RD tem uma cultura muito forte e meu objetivo sempre foi proteger e expandir o que a empresa construiu”, afirma Tubino. Segundo ele, no segundo trimestre de 2024, a RD Station representava cerca de 15% da receita da Totvs, que encerrou o terceiro trimestre com lucro líquido consolidado de R$ 295,8 milhões. “Nossa missão continua a mesma: ajudar as empresas a crescerem. A diferença é que agora oferecemos soluções mais completas e integradas”, complementa.

Para expandir portfólio, a RD investiu em aquisições, como a da Lexos, especializada em integração com marketplaces, e em parcerias com plataformas, como a canadense Shopify. A empresa também investe na personalização da jornada do cliente, impulsionada por inteligência artificial (IA), e na multicanalidade.

A estratégia visa atender a um mercado cada vez mais tecnológico e competitivo, que exige das empresas a ampliação do seu escopo de atuação. “O mercado está mais focado no conceito de jornadas e menos em produtos ou tecnologias específicas”, explica o CEO.

Foco em jornadas multiprodutos

Na prática, a RD Station aprimorou suas soluções para atender a quatro jornadas multiproduto: marketing, voltada à captação de clientes e ao relacionamento com as audiências; marketing e vendas, para empresas que buscam integrar equipes e centralizar dados e processos; vendas, com foco em eficiência comercial, engajamento com contatos e ampliação da força de vendas; e e-commerce, voltada para operações online que buscam acelerar as vendas, manter lojas virtuais robustas e expandir canais de venda via marketplaces.

Com isso, todos os produtos do portfólio atual da companhia – RD Station Marketing, RD Station CRM, RD Station Conversas, RD Station Marketing para E-commerce, Exact Sales, Lexos, além da parceria com a Shopify – estão distribuídos conforme as necessidades e impacto nas diferentes jornadas.

De acordo com Tubino, a inteligência artificial da empresa, Mentor IA, percorre todos as soluções, potencializando os profissionais de marketing e vendas, automatizando tarefas manuais, direcionando melhores ações e criando experiências personalizadas. “A ideia é que nem se perceba que está usando a IA”, destaca.

Evolução de parceria

Entre as novidades previstas para o primeiro semestre de 2025, está a integração do CRM com o WhatsApp. Com isso, o vendedor poderá, por exemplo, enviar comandos de voz diretamente no aplicativo de mensagens, e o CRM captará as informações. A solução promete otimizar a organização dos processos, impulsionar a eficiência e, consequentemente, as vendas.

Desde 2022, a RD mantém parceria com a Meta, dona do WhatsApp, para fortalecer seu portfólio de soluções conversacionais. Em 2024, se tornou oficialmente Fornecedora de Soluções Empresariais (Business Solution Provider – BSP) da Meta, oferecendo aos clientes do RD Station Marketing tecnologia, soluções e serviços que facilitam o uso da API do WhatsApp Business para mensageria de negócios.

"Estamos realizando uma integração intensa, com o apoio da Meta. Tudo será gerido diretamente no CRM, movendo processos automaticamente. O WhatsApp se tornará uma interface de comando, utilizando linguagem natural, tanto por voz quanto por texto, o que representa um grande avanço", afirma Tubino.

E-commerce ganha protagonismo

Em e-commerce, as inovações da RD Station incluem desde a criação e expansão de lojas virtuais em parceria com a Shopify, até a gestão de estratégias de marketing digital, com o lançamento do RD Station Marketing para E-commerce.

A novidade busca fortalecer a atuação da empresa no mercado de soluções para vendas online, que movimentou R$ 185 bilhões em 2023, segundo a ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico). A ferramenta ajuda empresas a atingirem suas metas de vendas, criando estratégias multicanal sem depender exclusivamente de mídia paga.

Além disso, a companhia testa o assistente virtual Personal Shopper, desenvolvido com a inteligência artificial Mentor IA e conectado à Shopify, que ajuda o visitante da loja virtual durante o processo de compra, lendo o catálogo de produtos e gerenciando o carrinho de compras.

“O motorzinho de M&A (fusões e aquisições) nunca desliga. Estamos em um momento de construção de portfólio e, embora já tenhamos muitas soluções, ainda não acreditamos que atendemos todas as necessidades dos clientes. Há áreas de negócios com grande potencial de crescimento que ainda estamos explorando”, diz o CEO.

Em sua visão, o futuro da RD Station passa pela combinação de inovação tecnológica, convergência estratégica e educação do mercado. “O sucesso do RD Summit reflete esse movimento, com mais de 20 mil participantes, incluindo não apenas profissionais de marketing, mas também representantes de vendas e e-commerce, ampliando o alcance da empresa a novos públicos”, finaliza.