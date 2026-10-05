O que é o EWZ: ETF de ações brasileiras disparou mais de 10% com vantagem de Flávio

• O EWZ subia 12,28% no pré-mercado desta segunda, a US$ 42,90, acima da máxima de 52 semanas. Em Tóquio, o ETF que replica o Ibovespa fechou em alta de 12,32% .

subia desta segunda, a US$ 42,90, acima da máxima de 52 semanas. Em Tóquio, o ETF que replica o Ibovespa fechou em alta de . • Criado em 2000 pela BlackRock , o fundo é negociado em Nova York e replica o índice MSCI Brazil 25/50, com 46 ações. Vale, Nubank, Itaú e Petrobras são as maiores posições.

, o fundo é negociado em Nova York e replica o índice MSCI Brazil 25/50, com 46 ações. são as maiores posições. • Como é cotado em dólar, o EWZ soma a variação das ações à do câmbio. Em 2025, o Ibovespa subiu 34% , e o EWZ, 48,19% .

, e o EWZ, . • O investidor brasileiro pode comprar o fundo por corretora internacional ou pelo BDR BEWZ39, na B3. Entre as alternativas estão o FLBR, da Franklin Templeton, e o BOVA11, cotado em reais.

O iShares MSCI Brazil (EWZ), fundo de índice de ações brasileiras negociado em Nova York, era cotado a US$ 42,90 no pré-mercado desta segunda-feira, 5, alta de 12,28% sobre o fechamento de sexta-feira, às 8h25 de Brasília. O preço supera a máxima das últimas 52 semanas, de US$ 42,02.

O salto começou na noite de domingo, no pregão overnight, quando o fundo chegou a subir mais de 10% com o avanço da apuração do primeiro turno das eleições presidenciais. Com 99,47% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro (PL) tinha 47,13% dos votos válidos, contra 45,04% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os dois disputam o segundo turno em 25 de outubro.

Como a B3 fica fechada aos fins de semana, o EWZ e outros fundos de ações brasileiras listados no exterior foram os primeiros a refletir a leitura do mercado sobre a eleição.

O que é o EWZ

O EWZ é um ETF, sigla em inglês para fundo negociado em bolsa. Na prática, é um fundo de índice cujas cotas são compradas e vendidas como ações. Criado em julho de 2000, ele é administrado pela BlackRock, sob a marca iShares, e listado na NYSE Arca, em Nova York.

Com patrimônio de cerca de US$ 9 bilhões, o fundo cobra taxa de administração de 0,59% ao ano. As cotas são negociadas em dólar, e na sexta-feira, véspera da eleição, o volume chegou a quase 60 milhões de cotas, mais que o dobro da média dos últimos 30 dias.

O que tem na carteira

O EWZ replica o índice MSCI Brazil 25/50, que reúne grandes e médias empresas brasileiras. O nome vem de uma regra de diversificação. Nenhuma empresa pode passar de 25% da carteira, e a soma das posições acima de 5% não pode ultrapassar 50%.

Em 1º de outubro, a carteira tinha 46 ações. As maiores posições eram Vale (8,89%), Nubank (8,46%), Itaú Unibanco (8,32%) e Petrobras, que somava 14,56% entre ações preferenciais e ordinárias. Bradesco, B3, WEG, Axia Energia e BTG Pactual completavam a lista das dez maiores.

Por setor, o financeiro respondia por 36,3% do fundo, seguido por energia (16,5%), serviços de utilidade pública (13%) e materiais básicos (12,6%).

Qual a diferença para o Ibovespa

Embora seja usado como termômetro da bolsa brasileira, o EWZ não replica o Ibovespa. O principal índice da B3 tem 76 ações, quase o dobro do fundo, e segue critérios próprios de negociabilidade no mercado local.

A diferença mais visível está na lista de empresas. O EWZ inclui companhias brasileiras listadas apenas nos Estados Unidos, como o Nubank e a XP, que não fazem parte do Ibovespa. O peso de cada papel também muda. No Ibovespa, a Vale representa perto de 12% da carteira, enquanto no EWZ fica abaixo de 9%.

Por que o retorno muda com o dólar

A maior diferença, porém, está na moeda. As ações da carteira são negociadas em reais, mas o EWZ é cotado em dólar. Por isso, o retorno do fundo combina dois movimentos, a variação das ações e a do câmbio.

Quando o real se valoriza, o EWZ tende a subir mais do que a bolsa brasileira. Quando o real perde valor, o fundo tende a render menos. Foi o que aconteceu em 2025. O Ibovespa subiu 34% em reais, e o dólar caiu 11,2% frente à moeda brasileira no mesmo período. Em dólar, o EWZ teve retorno total de 48,19% no ano, com dividendos incluídos.

Esse efeito ajuda a explicar a força do fundo nesta segunda-feira. Gestores ouvidos pela EXAME esperam, além da alta das ações, uma valorização do real após o resultado das urnas, o que ampliaria o ganho de quem investe em dólar.

Quem investe no EWZ

O fundo é usado principalmente por investidores estrangeiros que querem exposição ao Brasil sem abrir conta no país. Em uma única operação, numa corretora americana, o investidor compra uma cesta das maiores empresas brasileiras. Gestores também usam o EWZ para ajustar rapidamente a exposição ao país, seja para aumentar a aposta, seja para se proteger de quedas.

O investidor brasileiro pode comprar o EWZ por meio de uma corretora internacional ou pelo BEWZ39, BDR do fundo negociado na B3. Cada cota do EWZ equivale a três BDRs. A liquidez do papel no Brasil, porém, é bem menor que a do fundo em Nova York.

Outros ETFs de Brasil pelo mundo

O EWZ é o maior, mas não o único fundo de ações brasileiras negociado no exterior. Em Tóquio, o NEXT Funds Ibovespa Linked (1325), da gestora japonesa Nomura, replica o Ibovespa com cotação em ienes. Listado desde 2008, o fundo é o primeiro a reagir a eventos do fim de semana no Brasil, porque o pregão japonês começa às 21h de domingo no horário de Brasília.

Nesta segunda, o ETF japonês fechou em alta de 12,32%, a 331 ienes, às 3h30 de Brasília. O fundo é bem menor que o EWZ, com patrimônio de cerca de 3,3 bilhões de ienes.

Nos Estados Unidos, o Franklin FTSE Brazil (FLBR), da Franklin Templeton, é a principal alternativa ao EWZ. Ele segue o índice FTSE Brazil Capped, com cerca de 70 ações, e cobra taxa de 0,19% ao ano, menos de um terço da cobrada pelo fundo da BlackRock. A própria iShares mantém ainda o EWZS, focado em empresas brasileiras de menor porte.

No Brasil, quem quer replicar o Ibovespa por meio de um ETF tem como principal opção o BOVA11, também da iShares, negociado na B3 e cotado em reais. Nesse caso, não há efeito cambial sobre o retorno.