Deputados federais eleitos na Bahia em 2026: veja a lista completa

O Partido dos Trabalhadores (PT) conquistou a maior bancada de deputados federais da Bahia nas eleições deste domingo, 4, com sete das 39 vagas reservadas ao estado. PSD e União aparecem em seguida, com seis deputados federais eleitos cada.

O deputado Pastor Sargento Isidório (Avante) foi o candidato mais votado na disputa, com 248.147 votos. Na sequência aparecem Antonio Brito (PSD), com 205.815 votos, e Neto Carletto (Avante), com 197.240.

Já o PL terá quatro representantes, enquanto Avante, Republicanos e PCdoB elegeram três deputados cada. PP e PSDB ficaram com duas vagas cada. MDB, PSB e PDT completam a bancada baiana, com um parlamentar cada.

Ao todo, foram registrados 9.046.179 votos na eleição para deputado federal na Bahia. Desse total, 8.281.816 foram votos válidos, sendo 8.001.270 nominais e 280.546 de legenda. O estado teve ainda 405.559 votos em branco e 358.729 nulos.

Dos 11.304.314 eleitores aptos, pouco mais de nove milhões compareceram às urnas. A abstenção foi de 2.258.135 eleitores, ou 19,98% do eleitorado.

Veja a lista completa de deputados federais eleitos na Bahia

1. Pastor Sargento Isidório (Avante) — 248.147 votos

2. Antonio Brito (PSD) — 205.815 votos

3. Neto Carletto (Avante) — 197.240 votos

4. Daniel Alencar (PSD) — 192.492 votos

5. Lucas Reis (PT) — 192.080 votos

6. Sandro Filho (PP) — 167.394 votos

7. Ivoneide Caetano (PT) — 163.055 votos

8. Doutora Raissa Soares (PL) — 162.370 votos

9. Roberta Roma (PL) — 156.108 votos

10. Gabriel Nunes (PSD) — 155.060 votos

11. Jorge Solla (PT) — 152.049 votos

12. Valmir Assunção (PT) — 148.941 votos

13. Sergio Brito (PSD) — 148.775 votos

14. Ricardo Maia (MDB) — 147.981 votos

15. Diego Coronel (Republicanos) — 144.890 votos

16. Carlos Muniz (PSDB) — 141.762 votos

17. Afonso Florence (PT) — 138.163 votos

18. Elmar (União) — 134.235 votos

19. Olivia (PCdoB) — 123.359 votos

20. Dal Barreto (União) — 122.667 votos

21. Adolfo Viana (PSDB) — 119.865 votos

22. Daniel (PCdoB) — 114.552 votos

23. Alice Portugal (PCdoB) — 114.395 votos

24. Ditinho Avivip (União) — 111.025 votos

25. Claudio Cajado (PP) — 110.384 votos

26. Leur Lomanto Junior (União) — 108.893 votos

27. Maria Marighella (PT) — 108.870 votos

28. Joseildo (PT) — 108.200 votos

29. João Bacelar (PL) — 107.232 votos

30. Paulo Azi (União) — 105.797 votos

31. Capitão Alden (PL) — 105.110 votos

32. Manuel Rocha (União) — 104.969 votos

33. Léo Prates (Republicanos) — 103.794 votos

34. Raimundo Costa (PSD) — 102.907 votos

35. Mario Negromonte Jr (PSB) — 101.536 votos

36. Márcio Marinho (Republicanos) — 97.458 votos

37. Charles Fernandes (PSD) — 87.945 votos

38. Elmo Vaz (Avante) — 65.558 votos

39. Felix Mendonça (PDT) — 60.159 votos

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.