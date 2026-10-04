Eleição: posso postar em quem votei nas redes sociais?

RESUMO ＋ No dia da eleição, eleitores podem manifestar opiniões e escolhas políticas nas redes sociais, mas não podem publicar novos conteúdos de propaganda eleitoral, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Fotografar ou filmar a urna também é proibido. Para executivos, publicações pessoais ainda podem afetar a imagem das empresas que representam.

Em dia de votação, as redes sociais mostram apenas um tema: política. Entre fotos a caminho da seção eleitoral, comentários sobre candidatos e declarações sobre a própria escolha, o limite entre manifestação pessoal e propaganda eleitoral pode não ser tão evidente.

Afinal, o que o eleitor pode publicar nas redes no dia da eleição? A resposta depende do tipo de conteúdo.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) permite a livre manifestação de opiniões e escolhas eleitorais na internet, dentro dos limites previstos pela legislação. Mas a publicação de novos conteúdos de propaganda eleitoral no dia da votação é proibida. Também há uma regra específica para o momento do voto: não é permitido fotografar ou filmar a urna.

Na prática, portanto, dizer “votei em X” não é necessariamente a mesma coisa que publicar “vote em X”. Enquanto a primeira frase pode representar uma manifestação individual sobre a própria escolha, a segunda busca influenciar outros eleitores e pode caracterizar propaganda eleitoral.

Foto da urna é proibida

Se a publicação da escolha pessoal em um candidato envolver uma imagem da votação, a regra é mais direta: não pode.

O eleitor não pode entrar na cabine com celular, máquina fotográfica, filmadora ou qualquer equipamento capaz de registrar, transmitir ou divulgar sua escolha. Antes de votar, esses aparelhos devem ser desligados e deixados em local indicado pela mesa receptora.

A restrição existe para preservar o sigilo do voto. Por isso, uma publicação feita fora da cabine sobre a própria preferência é uma situação diferente de fotografar a tela da urna e divulgar a imagem.

Executivos x empresas

Para empresários e executivos, existe ainda uma segunda questão além das regras eleitorais: até que ponto uma manifestação pessoal nas redes pode ser associada à empresa que representam?

A discussão ganha relevância à medida que os perfis de lideranças se tornam parte da exposição pública das próprias companhias. Uma opinião publicada em uma conta pessoal pode não ser um posicionamento institucional, mas ainda assim ser interpretada pelo público como reflexo da organização.

Para Rogério Passos, CEO da Link3 Marketing Digital, essa fronteira se tornou mais difícil de estabelecer.

"Hoje não existe mais uma separação clara entre o executivo e a empresa nas redes sociais. A forma como um líder se posiciona, o que ele compartilha ou endossa, acaba sendo associado à marca”, afirma.

O período eleitoral acrescenta uma camada de sensibilidade a esse cenário. Discussões políticas tendem a mobilizar grupos distintos nas plataformas. Assim, uma manifestação que o autor considera estritamente pessoal pode produzir efeitos sobre a percepção de clientes, funcionários e parceiros comerciais.

“As pessoas falam cada vez mais para bolhas que pensam igual. Já as empresas precisam dialogar com públicos diversos. Quando uma marca se comunica como se estivesse falando apenas com um grupo ideológico, ela automaticamente assume um risco estratégico”, diz Passos.

Isso não significa que empresas devam determinar as opiniões políticas de seus executivos. A preocupação, segundo o especialista, é estabelecer os limites entre manifestações pessoais e posicionamentos institucionais e preparar a organização para eventuais repercussões.

“As empresas ainda acreditam que conseguem se posicionar de forma improvisada diante de temas polêmicos. Isso é extremamente perigoso. Comunicação precisa ser planejada, testada e alinhada à estratégia do negócio. Improviso hoje é sinônimo de risco", finaliza o especialista.