Detector de IA funciona de verdade? Os limites do GPTZero e do Originality.ai

Detector de IA: GPTZero, Originality.ai e Turnitin indicam padrões de escrita, mas não provam quem escreveu o texto
Colaboradora
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 09h01.
RESUMO | Detectores de IA como GPTZero, Originality.ai e Turnitin analisam padrões estatísticos da escrita para estimar se um texto saiu de um modelo de linguagem. Têm desempenho melhor em textos longos gerados por IA e pouco editados, mas erram com textos humanos formais e com conteúdos revisados. O percentual exibido não prova autoria, mas serve para abrir uma revisão.
Um detector de IA estima a probabilidade de um texto ter sido produzido por um modelo de linguagem, sem acesso à conta do autor nem ao histórico de conversas com o ChatGPT. Em julho de 2023, a própria OpenAI reconheceu o limite desse método ao desativar seu classificador de texto, após constatar que ele reconhecia apenas 26% dos textos de IA e marcava 9% dos textos humanos como artificiais.
Os detectores evoluíram desde então, mas seguem um princípio parecido. O resultado serve como ponto de partida para profissionais que recebem grande volume de textos que precisam ser avaliados ou editados, mas ainda são necessárias outras evidências para bater o martelo com 100% de certeza.
O detector compara o texto enviado com padrões que o sistema aprendeu a associar à escrita humana e às respostas de modelos como ChatGPT e Gemini.
Um dos fatores que pesa na análise é a previsibilidade. Isso porque os textos com escolhas de palavras muito esperadas se aproximam do que um modelo de linguagem produziria. Só que gêneros formais, técnicos e acadêmicos também são previsíveis por natureza.
Outro ponto é a variação, em que o sistema mede a alternância no tamanho das frases e no vocabulário. Uma pessoa pode escrever de forma regular, e uma IA pode gerar texto irregular depois de um prompt detalhado.
Sendo assim, um resultado de "80% IA" não indica que 80% do texto foi gerado por máquina, nem que há 80% de chance de o autor ter usado o ChatGPT. O número é uma classificação do software, que varia conforme o idioma e o limiar de corte definido pela empresa. O NIST, órgão de padrões técnicos dos Estados Unidos, alerta que ler essa pontuação como probabilidade direta leva a falsos positivos.
Detecção de IA também não é detecção de plágio. Um texto original, sem nenhum trecho copiado, pode ser classificado como IA, e um texto escrito por uma pessoa pode conter plágio.
Funciona em condições controladas, mas não com confiabilidade suficiente para decidir sozinho uma questão de autoria. Em um estudo piloto de 2024, o NIST testou a capacidade de detectores de separar resumos humanos de resumos gerados por IA. Alguns tiveram bons resultados, mas o desempenho mudou conforme o modelo gerador, e três geradores conseguiram enganar todos os detectores avaliados.
A escala agrava o problema. Uma taxa de falso positivo de 1%, aplicada a 10 mil redações, significa cerca de 100 pessoas acusadas por engano. Em orientação a educadores, a OpenAI afirma que nenhum detector testado pela empresa mostrou confiabilidade para decisões com consequências duradouras e que pequenas alterações no texto bastam para driblar esses sistemas.
Os dois serviços divulgam índices de acerto acima de 99%, mas os principais números vêm de testes conduzidos pelas próprias empresas.
O GPTZero surgiu em janeiro de 2023 com foco em educação e analisa o texto frase a frase. Em fevereiro de 2026, publicou um benchmark próprio com 99,76% de acurácia, 99,60% de recall e 0,08% de falso positivo em quatro tipos de texto. A empresa reconhece que nenhum detector acerta 100% das vezes.
O Originality.ai atende editoras e equipes de SEO que processam muito conteúdo e soma checagem de plágio e de fatos à detecção de IA. Em 2026, divulgou uma comparação em que seu detector acertou 100% de uma amostra com textos humanos e textos de ChatGPT, DeepSeek, Gemini e Grok. A empresa admite que o sistema pode gerar falsos positivos.
O GPTZero informa suporte a mais de 20 idiomas, incluindo o português, e lançou em maio de 2025 uma atualização do modelo multilíngue com falso positivo declarado abaixo de 1%. O Originality.ai orienta usuários de idiomas que não o inglês a selecionar o modelo multilíngue antes da análise.
Suporte declarado, porém, não equivale a validação. Um estudo publicado em 2025 nos anais da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) testou cinco detectores (ZeroGPT, JustDone, Writer, SEO AI Detector e Summarizer) com 50 manuscritos científicos em português, humanos e gerados por ChatGPT, Gemini e DeepSeek. O ZeroGPT teve o melhor desempenho, mas ainda classificou textos humanos como IA. Os demais mostraram baixa sensibilidade ou alta taxa de falsos positivos.
GPTZero e Originality.ai não fizeram parte da amostra, mas o estudo mostra que os erros em português não são hipotéticos.
Alguns estilos de escrita têm mais chance de receber a marcação:
O Turnitin, usado por universidades, reconhece que seu modelo pode confundir texto humano com texto de IA parafraseado. Desde 2024, pontuações entre 1% e 19% aparecem no relatório com asterisco e sem o número exato, porque essa faixa concentra mais falsos positivos.
O erro também acontece no sentido oposto. Um texto de IA reescrito por uma pessoa, misturado a trechos humanos ou complementado com entrevistas e dados próprios tende a escapar da detecção. E cada novo modelo de linguagem obriga os detectores a se atualizar, o que faz os índices de precisão envelhecerem em poucos meses.
Rodar o mesmo texto em dezenas de detectores não resolve a discussão, porque os resultados divergem entre si. O caminho mais eficaz é reunir provas do processo de escrita:
O Turnitin afirma que seu indicador não deve ser a única base para medidas contra estudantes, argumento útil para pedir revisão humana do caso.