Quer ir ao Super Bowl? Ação do Boticário leva fãs à final do futebol americano nos EUA

O Boticário lançou uma campanha que levará consumidores à final do futebol americano, o Super Bowl, em Nova Orleans, nos Estados Unidos. A ação, que conecta a fragrância Malbec ao universo esportivo, propõe um concurso que mescla conhecimento e competição, reforçando a associação da marca a grandes conquistas pessoais.

Batizada de “Ícone dos Ícones”, a iniciativa representa o primeiro camarote internacional promovido pela companhia de beleza e faz parte de uma estratégia mais ampla do Boticário, voltada à expansão para novos territórios e à aproximação de comunidades, por meio de escuta ativa e promoção de experiências exclusivas.

No ano passado, a marca já havia pegado carona em grandes eventos, com camarotes no show da cantora americana Taylor Swift, realizado no Brasil, e na casa de Narcisa Tamborindeguy durante a apresentação de Madonna, no Rio de Janeiro.

O concurso para o Super Bowl é composto por duas etapas. A seleção dos participantes começará com um cadastro no site do Boticário, seguido por um teste com perguntas abertas. As respostas serão avaliadas por um comitê interno, responsável por pré-selecionar os fãs de futebol americano que avançarão para a próxima etapa.

Na fase seguinte, 11 competidores serão escolhidos para disputar o desafio final: o Field Goal Challenge. Nesta clássica prova do futebol americano, os participantes assumem o papel de "kicker", chutando a bola o mais longe possível entre as traves.

Os quatro vencedores com os chutes de maior distância terão viagem e ingressos para o evento esportivo com todas as despesas pagas, além de experiências em Nova Orleans.

Com criação e campanha lideradas pela agência SoWhat, a iniciativa busca reforçar a conexão com a comunidade de consumidores, os chamados “Botilovers”. Segundo Carol Carrasco, diretora de branding e comunicação do Grupo Boticário, as decisões para a campanha foram pautadas pelo contexto cultural e pelo senso de comunidade, com o objetivo de não apenas explorar novos territórios, mas também se consolidar como uma empresa que amplia sua presença por meio de narrativas envolventes.

"Vimos no futebol americano uma ótima oportunidade de conectar os apaixonados e fãs do esporte em uma ação que os transforma em protagonistas para uma experiência inesquecível junto com Malbec”, afirma Carrasco.

A divulgação da promoção conta ainda com o narrador esportivo Rômulo Mendonça, que anunciou a ação em suas redes sociais, em podcasts e nos canais do Boticário.

“Já levamos fãs para shows de grandes cantoras internacionais no Brasil, e queríamos surpreender ainda mais nosso público. Com uma ação inédita e internacional, reforçamos a importância da comunidade nas campanhas do Boticário, e Rômulo Mendonça foi peça-chave na construção de uma mensagem assertiva”, diz Ana Alves, diretora de criação da agência SoWhat.

Como funciona o concurso

O concurso 'Ícone dos Ícones' de O Boticário inicia nesta quinta-feira, 23, e vai até o próximo dia 28. Para participar, é necessário atender aos seguintes requisitos: ter 21 anos ou mais, possuir CPF válido, residir no Brasil, ter passaporte e visto americano válidos até pelo menos 12/03/2025, além de disponibilidade para participar presencialmente da segunda etapa. Os interessados devem acessar o site e seguir os passos abaixo:

Ler e concordar com o regulamento da promoção;

Informar os dados pessoais solicitados;

Declarar estar apto a participar da segunda etapa;

Responder a um quiz com perguntas sobre Malbec, futebol americano e Rômulo Mendonça, utilizando frases de até 750 caracteres (incluindo espaços).

Os 11 autores das melhores respostas do quiz ganharão um kit Malbec e avançarão para a segunda etapa, que será realizada será no próximo dia 31, no Croco Stadium, em Curitiba. Nesta fase, os selecionados disputarão o Field Goal Challenge. Cada participante terá uma única tentativa de chute, e a distância percorrida pela bola será medida em metros pela comissão técnica.

Os quatro finalistas com os chutes de maior distância serão premiados com um pacote de viagem para Nova Orleans. A viagem começará no dia 7 de fevereiro com um city tour por Nova Orleans. No dia 8 de fevereiro, os ganhadores participarão de uma imersão na história do futebol americano. No último dia, 9 de fevereiro, os vencedores serão preparados para o jogo final com uma experiência exclusiva, utilizando os produtos Malbec.