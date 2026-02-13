João Fonseca, patrocínio da Rolex, menu estrelado: como será o Rio Open

Todo ano, durante uma semana, o Rio de Janeiro do futevôlei, da altinha na praia e do Maracanã vira a capital sul-americana da bolinha amarela. É quando o Rio Open, um torneio de tênis ATP 500, acontece nas quadras de saibro montadas no Jockey Club Brasileiro, no Jardim Botânico.

Desta vez, o Rio Open coincide com o Carnaval, o que torna a época ainda mais interessante para o visitante. Em sua 12ª edição, o torneio começa neste sábado, 14 de fevereiro. Durante os próximos nove dias, 65 mil pessoas devem passar pela área do evento e pelas nove quadras, movimentando R$ 170 milhões na economia local.

Existem negociações para que o Rio Open passe a ser realizado no fim do ano. Por enquanto, o evento acontece mesmo em pleno verão brasileiro. O Rio Open é o primeiro ATP 500 da história do Brasil e um dos únicos torneios desse nível disputado no saibro, junto com Barcelona e Hamburgo. Nesses 12 anos de realização, passaram por lá nomes como Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Dominic Thiem e diversos jogadores que estiveram no top 10. Saiba como será o torneio neste ano.

João Fonseca

Nos três anos anteriores, João Fonseca entrou como convidado do torneio. Ele não tinha então ranking para participar do grupo de 32 jogadores que disputam a cada ano o torneio. Desta vez, na 32ª posição, aparece como cabeça-de-chave número 4.

Em 2024, ele chegou em cima de seu jogo de estreia, pois vinha da final do ATP de Buenos Aires, em que foi campeão. Desta vez, como perdeu por lá na estreia, terá mais tempo de preparação. Fonseca disputará também o torneio de duplas, ao lado de Marcelo Melo.

João Fonseca no Australian Open deste ano: melhor brasileiro no ranking da ATP (Rolex/Divulgação)

Corcovado Club

A principal área de hospitalidade do torneio passa a contar com 2.200 metros quadrados, um acréscimo de 100 metros quadrados em relação a 2025. Exclusivo para convidados é um espaço pensado para estar, circular e aproveitar o torneio com conforto.

A gastronomia do espaço ficará por conta do Buffet Páreo, com cardápio assinado pelo chef Marcones de Deus. O menu incluirá petiscos autorais e pratos principais que celebram ingredientes frescos e da estação. Para beber, a Baccardi traz de volta uma das sensações do torneio, o "Match Point", com Grey Goose, xarope de maracujá Monin, limão tahiti e água de coco. A cerveja oficial do Rio Open pelo quarto ano consecutivo é a Black Princess, marca de cerveja premium do Grupo Petrópolis.

Ativações de marcas

O Rio Open é transmitido ao vivo para mais de 140 países. Uma bela vitrine para os anunciantes. O torneio conta com patrocínio máster da Claro, patrocínio de XP, Mubadala, Shell, BetNacional, Black Princess, ENGIE, Emirates e Zurich.

A Rolex apoia o evento e tem como Testimonee Rolex o brasileiro João Fonseca. A relação da marca com o tênis começou com Wimbledon, em 1978. Desde então, a Rolex tornou-se relógio oficial dos quatro torneios Grand Slam. Está associada ainda à Association of Tennis Professionals (ATP) e à Women’s Tennis Association (WTA), aos torneios de alto nível, incluindo todos os eventos Masters 1000 e WTA 1000, às finais Nitto ATP e WTA e importantes competições por equipe, como Laver Cup, Davis Cup Finals e Billie Jean King Cup Finals.

O Rio Open conta ainda com apoio de KIA, Ademicon, Seara Gourmet, EMS Farmacêutica, Alubar, Wellhub, B3, Star+, Disney Cruise Line, White Martins, Rede D’Or, Tegra Incorporadora, IBMEC, Café Melitta, PremieRpet, Zetaflex, Shopping Leblon, ALLOS, Sorvete Magnum, Copa Energia e Grey Goose. A Fila é responsável pelo material esportivo oficial, e a Wilson fornece a bola oficial do torneio. A Worldwine assina o espumante e vinho oficiais.