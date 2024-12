Quando é o Super Bowl 2025? Tudo o que você precisa saber sobre a final da NFL

O Super Bowl é o confronto final da NFL, a principal liga de futebol americano do planeta. Realizado anualmente no início do ano, o evento marca o encerramento da temporada e movimenta setores econômicos não apenas nos Estados Unidos, mas em escala global. No ano passado, só em território americano, mais de 113 milhões de pessoas acompanharam a partida decisiva.

A origem do Super Bowl remonta a 1966, quando as duas grandes ligas de futebol americano da época – a National Football League (NFL) e a American Football League (AFL) – decidiram unir forças. O nome "Super Bowl" foi sugerido por Lamar Hunt, então presidente do Kansas City Chiefs, para batizar a disputa entre os campeões de cada liga.

Como o Super Bowl começou?

Hoje, com a fusão consolidada, a competição reúne os vencedores da NFC (National Football Conference) e da AFC (American Football Conference) em um jogo único. A grande final acontece sempre em um estádio definido previamente.

Curiosamente, como o futebol americano já existia antes do surgimento do Super Bowl, o time com mais títulos no torneio não é necessariamente o maior campeão da história do esporte. Essa diferença traz uma narrativa única para os amantes do jogo.

Qual é o prêmio entregue ao vencedor?

O troféu entregue ao vencedor do Super Bowl é chamado Vince Lombardi, em homenagem ao icônico técnico do Green Bay Packers, que liderou o time nas duas primeiras conquistas da competição. O nome foi oficializado na década de 1970, após a morte de Lombardi, e o troféu com essa denominação foi entregue pela primeira vez no Super Bowl V.

E o show no intervalo?

Nos Estados Unidos, os esportes são marcados pela combinação de competição e entretenimento, e os shows durante os intervalos das partidas refletem essa tradição. No futebol americano, isso sempre foi uma constante. Nos primeiros anos, as apresentações eram lideradas por bandas marciais de renomadas universidades, que encantavam o público com seus espetáculos.

A transformação ocorreu na década de 1990, quando a NFL começou a convidar estrelas da música pop para comandar o intervalo do jogo mais importante do ano. A estreia desse formato foi em 1991, com a apresentação da boy band New Kids on the Block, em um tributo aos 25 anos do Super Bowl.

Desde então, ícones como Michael Jackson, Diana Ross, Aerosmith, U2, Prince, Beyoncé, Katy Perry, entre outros, já subiram ao palco. O show do intervalo se tornou um dos momentos mais aguardados da final, atraindo milhões de espectadores que muitas vezes assistem mais pelo espetáculo musical do que pelo esporte em si.

Quem se apresentará no show do intervalo do Super Bowl de 2025?

O aguardado show do intervalo do Super Bowl, com duração de 12 a 15 minutos, retorna como um dos momentos mais icônicos do calendário musical nos Estados Unidos. Desta vez, o destaque será o premiado artista de hip hop Kendrick Lamar.

Aos 37 anos, o rapper de Compton, um dos grandes nomes da cena de rap de Los Angeles, acumula 17 Grammys em sua carreira. Lamar já brilhou no palco do Super Bowl em 2022, ao lado de Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem e Mary J. Blige, e agora retorna para mais uma performance inesquecível.

Por que os comerciais exibidos no Super Bowl são os mais caros dos EUA?

A final do Super Bowl é considerada o programa mais importante da TV americana, atraindo anualmente mais de 90 milhões de espectadores. Esse sucesso não se deve apenas à grandiosidade esportiva do evento, mas também à presença de estrelas da música nos intervalos e aos anúncios publicitários mais aguardados do ano.

A partida mais vista ocorreu em 2015, em um jogo emocionante entre o New England Patriots e o Seattle Seahawks. Segundo dados da mídia americana, o duelo alcançou a marca de 115 milhões de telespectadores apenas nos Estados Unidos. Confira as cinco maiores audiências da história do Super Bowl, segundo a Nielsen:

Super Bowl 2015 – 115,1 milhões

Super Bowl 2023 – 113,05 milhões

Super Bowl 2014 – 112,7 milhões

Super Bowl 2016 – 112,3 milhões

Super Bowl 2012 – 111,9 milhões

Durante esse pico de audiência, tudo que aparece na tela vira espetáculo. Os comerciais do Super Bowl são os mais caros da televisão americana, atraindo grandes marcas globais que investem fortunas para marcar presença. Em 2023, por exemplo, uma propaganda de 30 segundos exibida durante o jogo entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs custou cerca de US$ 7 milhões (aproximadamente R$ 37 milhões), de acordo com a Fox, emissora responsável pela transmissão.

O recorde de valor pago por um comercial foi registrado em 2011, quando a montadora Chrysler investiu US$ 12,4 milhões. A campanha, estrelada pelo rapper Eminem, se tornou icônica e resultou em um aumento de 50% nas vendas da empresa após sua exibição.

Quanto custam os ingressos para o Super Bowl 2025?

O mercado de ingressos TickPick estima que o valor mais baixo para assistir ao Super Bowl LIX será de cerca de US$ 6.600 (aproximadamente R$ 40 mil). Já o preço médio dos ingressos gira em torno de US$ 9.500 (cerca de R$ 57,5 mil).

A distribuição segue regras bem definidas: 35% dos ingressos são destinados aos dois times finalistas, enquanto o time anfitrião recebe 5%. Os demais 29 times da NFL têm direito a cerca de 1% cada, geralmente realizando sorteios entre seus torcedores com ingressos para a temporada.

Além disso, a NFL reserva 25% dos ingressos para parceiros comerciais, membros da mídia e iniciativas comunitárias, além de distribuir 500 ingressos de forma gratuita.