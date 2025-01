25 de janeiro: Popeyes comemora aniversário de SP com filezinhos grátis

Pegando carona nas comemorações dos 471 anos da capital paulista, a marca de frango frito Popeyes lançou uma campanha de marketing que distribuirá 4 Filezinhos grátis para quem visitar os restaurantes participantes na cidade de São Paulo no próximo dia 25 de janeiro.

A ação visa promover o clássico prato da rede de fast food do Grupo Zamp, preparado com 100% peito de frango, marinado por 12 horas em temperos exclusivos e empanado manualmente. De acordo com a marca, a iniciativa tem como objetivo atrair novos consumidores e estimular a experimentação de produtos.

“Convidamos todos a celebrar o aniversário de São Paulo com um presente especial. Nosso Filezinho é uma das estrelas do cardápio e representa o cuidado que temos no preparo dos produtos”, diz Otávio Pimentel, presidente da Popeyes Brasil.

Aniversário de São Paulo com presente CROCANTE, SEQUINHO E SUCULENTA? Temos! Vem saber como: 1️⃣ Conferir os restaurantes participantes no link: https://t.co/d2LdER5gzh

2️⃣Passar no Popeyes no dia 25/01

3️⃣ Garantir 4 FILEZINHOS. Limitado a 1 por CPF Já marca quem não vai perder! pic.twitter.com/j8GjfYTufn — Popeyes Brasil 🍗 (@popeyesbrasil) January 21, 2025

Promoções para o dia 25/01

Além do brinde, os clientes poderão aproveitar promoções especiais, como:

Combos a partir de R$ 9,90 ;

; Ofertas disponíveis exclusivamente para pedidos realizados no balcão.

As promoções estão sujeitas à disponibilidade de estoque e limitadas a 1 resgate por CPF.

Como ganhar filezinho do Popeyes

Para participar, basta visitar uma das lojas participantes da promoção no próximo dia 25 de janeiro. A lista completa de restaurantes participantes pode ser consultada no site oficial da empresa.