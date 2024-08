Pesquisa revela as marcas mais buscadas pelo público durante as Olimpíadas

Com o encerramento de mais uma edição da Olímpiada, não foram apenas os atletas que disputaram o pódio – as marcas também entraram em uma acirrada competição para conquistar a atenção e o interesse do público. Para identificar quais se destacaram nesse cenário, a Semrush, plataforma de marketing digital especializada em visibilidade online, realizou um levantamento global das marcas mais pesquisadas no último mês de julho.

Entre os patrocinadores oficiais dos Jogos de Paris, o Airbnb liderou a corrida global com 55,6 milhões de buscas. A Samsung ficou em segundo lugar, com 20,4 milhões de buscas, e a Toyota em terceiro, com 11,1 milhões de pesquisas. Alibaba e Coca-Cola completam o Top 5.

Ranking das buscas globais pelos patrocinadores oficiais dos Jogos Olímpicos de Paris:

Airbnb - 55.600.000 Samsung - 20.400.000 Toyota - 11.100.000 Alibaba - 6.120.000 Coca cola - 2.740.000 Allianz - 2.240.000 Omega - 1.830.000 Deloitte - 1.830.000 Visa - 1.500.000 Panasonic -1.000.000

Ranking das visitas mensais aos sites dos patrocinadores oficiais dos Jogos Olímpicos de Paris:

Quando se trata dos sites mais acessados em julho, a Samsung conquistou o ouro com ampla vantagem, atraindo mais de 653 milhões de visitas. A Airbnb ficou em segundo lugar, com mais de 119 milhões de visitas, seguida pela Alibaba, que registrou mais de 110 milhões de acessos.

samsung.com - 653.396.952 airbnb.com - 119.456.233 alibaba.com - 110.575.070 intel.com - 31.825.234 toyota.com - 24.952.957 coca-cola.com - 18.297.469 panasonic.com - 16.877.820 deloitte.com - 16.540.219 airbnb.com.br - 12.440.739 visa.com.br - 3.741.233

Ranking das buscas nacionais pelos patrocinadores oficiais do Comitê Olímpico do Brasil:

Além das marcas globais, a Semrush analisou quais patrocinadores do Comitê Olímpico do Brasil mais se destacaram no cenário nacional. A Azul liderou com 1,5 milhões de pesquisas, garantindo a medalha de ouro. A Vivo ficou com a prata, também com 1,5 milhões de buscas, enquanto a Riachuelo levou o bronze, com o mesmo número de pesquisas.

Azul - 1.500.000 Vivo - 1.500.000 Riachuelo - 1.500.000 Smartfit - 1.220.000 Estácio - 550.000 Subway - 550.000 Havaianas - 450.000 Águia Branca - 368.000 XP investimentos - 301.000 Prevent Senior - 165.000

Já no ranking de visitas aos sites dos patrocinadores do Comitê Olímpico do Brasil, a Vivo conquistou o primeiro lugar com cerca de 27 milhões de visitas mensais. A Estácio veio em seguida, com 9,9 milhões de acessos, enquanto a Azul ficou com o terceiro lugar, registrando 9,6 milhões de visitas.

Ranking das visitas mensais aos sites dos patrocinadores oficiais do Comitê Olímpico do Brasil:

vivo.com.br - 27.065.070 estacio.br - 9.933.297 voeazul.com.br - 9.619.342 xpi.com.br - 3.958.873 riachuelo.com.br - 3.968.643 smartfit.com.br - 2.346.323 aguiabranca.com.br - 1.071.907 havaianas.com.br - 728.363 subway.com - 308.065 voke.shop - 222.016

