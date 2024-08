Gigante chinês do comércio eletrônico Alibaba registra queda de 29% no lucro trimestral

O gigante chinês do comércio eletrônico Alibaba anunciou, nesta quinta-feira, 15, uma queda de 29% em relação ao ano anterior no lucro líquido trimestral, já que a desaceleração econômica da China atinge o consumo das famílias e a lucratividade das empresas.

O lucro líquido do Alibaba no primeiro trimestre de seu ano fiscal foi de 24,3 bilhões de yuans (valor em 18,4 bilhões de reais na cotação atual).

Um ano antes, o valor era de 34,3 bilhões de yuans (valor em 26,1 bilhões de reais).

No entanto, seu volume de negócios total aumentou 4% em relação ao ano anterior, para 243,2 bilhões de yuans (valor em 179,4 bilhões de reais na cotação atual), de acordo com uma declaração do grupo enviada à Bolsa de Valores de Hong Kong, onde está listada.

Esses resultados foram publicados no mesmo dia em que um dos principais concorrentes do Alibaba na China, a JD.com, anunciou que havia quase dobrado seu lucro líquido trimestral (+92%) em relação ao ano anterior, para 12,6 bilhões de yuans (valor em 9,6 bilhões de reais na cotação atual).

O Alibaba é um participante importante na economia digital e nas compras on-line da China e, portanto, é considerado um barômetro do consumo no país.

A China divulgou um novo conjunto de índices decepcionantes nesta quinta-feira, apesar das recentes medidas do governo para reavivar o crescimento.

O gigante asiático está enfrentando, entre outras coisas, uma crise sem precedentes em seu vasto setor imobiliário e um consumo enfraquecido devido à baixa confiança das famílias e das empresas.