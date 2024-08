Samsung Galaxy S23 ou Samsung Galaxy S23 Ultra: qual vale mais a pena em 2024?

Ao comparar o Samsung Galaxy S23 com o Samsung Galaxy S23 Ultra, é importante considerar as especificações e características que cada modelo oferece para determinar qual deles atende melhor às suas necessidades em 2024. Ambos os dispositivos são equipados com o processador Snapdragon 8 Gen 2 e possuem telas Dynamic AMOLED 2X, mas diferem significativamente em tamanho, capacidades de câmera e outras funcionalidades.

Neste artigo, analisaremos os principais aspectos desses dois smartphones, como tela, câmeras, bateria e desempenho, para ajudar você a decidir qual modelo é mais adequado para suas necessidades.

Tela

O Galaxy S23 vem com uma tela Dynamic AMOLED 2X de 6,1 polegadas, com resolução FHD+ (1080 x 2340) e taxa de atualização de 120Hz. Essa configuração oferece uma experiência visual nítida e fluida, ideal para o uso diário. Por outro lado, o Galaxy S23 Ultra possui uma tela maior, de 6,8 polegadas, com resolução superior de 3088 x 1440 pixels e taxa de atualização adaptativa de até 120Hz. Além disso, a tela do S23 Ultra alcança um pico de brilho de 1750 nits, proporcionando uma visualização mais imersiva e de alta definição, especialmente sob luz solar intensa.

Câmeras

O Galaxy S23 é equipado com uma câmera traseira tripla, incluindo um sensor principal de 50 MP, uma câmera telefoto de 10 MP e uma câmera ultrawide de 12 MP. Esta configuração permite capturar fotos detalhadas e versáteis, adequadas para diferentes situações fotográficas. O Galaxy S23 Ultra, por sua vez, apresenta uma configuração de câmera traseira quádrupla, destacando-se pelo sensor principal de 200 MP, além de duas câmeras telefoto (uma periscópica de 10 MP e outra telefoto de 10 MP) e uma câmera ultrawide de 12 MP. Essa combinação oferece maior flexibilidade e qualidade, incluindo a capacidade de gravação de vídeo em 8K a 24 fps, proporcionando uma experiência fotográfica mais avançada.

Bateria

A bateria do Galaxy S23 tem 3900 mAh, oferecendo autonomia para um dia inteiro de uso típico, com suporte para carregamento rápido de 25W. Já o Galaxy S23 Ultra conta com uma bateria maior, de 5000 mAh, que também suporta carregamento rápido, mas com potência de até 45W. Essa diferença na capacidade da bateria e na velocidade de carregamento pode ser um fator decisivo para usuários que precisam de maior autonomia e recargas mais rápidas.

Performance

Ambos os modelos são equipados com o processador Snapdragon 8 Gen 2, garantindo desempenho eficiente em multitarefas e aplicativos exigentes. O Galaxy S23 oferece 8GB de RAM e 256GB de armazenamento interno, enquanto o Galaxy S23 Ultra proporciona mais opções, com até 12GB de RAM e até 1TB de armazenamento interno, ideal para quem precisa de mais espaço para aplicativos, fotos e vídeos.

Ficha técnica do Galaxy S23

Processador : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 Memória : 8GB RAM + 256GB armazenamento

: 8GB RAM + 256GB armazenamento Dimensões : 146,3 mm x 70,9 mm x 7,6 mm, 168 g

: 146,3 mm x 70,9 mm x 7,6 mm, 168 g Tela : Dynamic AMOLED 2X, 6,1", FHD+ (1080 x 2340), 120Hz

: Dynamic AMOLED 2X, 6,1", FHD+ (1080 x 2340), 120Hz Câmera Traseira : 50 MP (f/1.8, wide) + 10 MP (f/2.4, telefoto) + 12 MP (f/2.2, ultrawide)

: 50 MP (f/1.8, wide) + 10 MP (f/2.4, telefoto) + 12 MP (f/2.2, ultrawide) Câmera Frontal : 12 MP (f/2.2)

: 12 MP (f/2.2) Bateria : Li-Ion 3900 mAh, carregamento rápido de 25W

: Li-Ion 3900 mAh, carregamento rápido de 25W Sistema Operacional : Android 13, One UI 5.1

: Android 13, One UI 5.1 Conectividade : 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C 3.2

: 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C 3.2 Resistência : IP68 (resistente à poeira e à água)

: IP68 (resistente à poeira e à água) Segurança : Sensor de impressão digital (sob a tela, ultrassônico), reconhecimento facial

: Sensor de impressão digital (sob a tela, ultrassônico), reconhecimento facial Áudio : Alto-falantes estéreo

: Alto-falantes estéreo Sensores: Proximidade, luz ambiente, acelerômetro, bússola eletrônica, giroscópio, barômetro

Ficha técnica do Galaxy S23 Ultra

Processador:

Snapdragon 8 Gen 2

Memória e Armazenamento:

8GB/12GB RAM + 256GB/512GB/1TB armazenamento

Dimensões e Peso:

Altura: 163,4 mm

Largura: 78,1 mm

Espessura: 8,9 mm

Peso: 234 g

Tela:

Dynamic AMOLED 2X, 6,8"

Resolução de 3088 x 1440 pixels

Taxa de atualização adaptativa de até 120Hz

Brilho: 1750 nits (pico)

Câmera Traseira:

Principal: 200 MP

Telefoto periscópica: 10 MP

Telefoto: 10 MP

Ultra-angular: 12 MP

Câmera Frontal:

12 MP

Bateria:

5000 mAh

Carregamento rápido de 45W

Conectividade:

5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC

Recursos Adicionais:

Sensor de impressão digital ultrassônico, S Pen integrada, resistência à água e poeira IP68

Para mais detalhes, acesse a ficha técnica completa.