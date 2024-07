O que você queria saber sobre os Jogos Olímpicos de Paris, mas não perguntou

A Olimpíada de Paris 2024 promete ser um evento inovador, marcado pela sustentabilidade e pela integração da cidade luz. Após décadas de tentativas frustradas, Paris finalmente garantiu a sede dos Jogos, com um orçamento de €7 bilhões (aproximadamente R$ 39 bilhões). Com a cerimônia de abertura pela primeira vez fora de um estádio, a capital francesa se prepara para um evento histórico que pretende deixar um legado duradouro. As informações são do The Guardian.

A decisão de sediar os Jogos Olímpicos em Paris foi recebida com entusiasmo, e a cidade está determinada a mostrar ao mundo como um evento esportivo dessa magnitude pode ser realizado de maneira sustentável.

As autoridades francesas prometem uma Olimpíada que não apenas celebra o esporte, mas também enfatiza a importância da preservação ambiental e da inclusão social. O foco está em aproveitar ao máximo as infraestruturas já existentes, minimizando o impacto ambiental e os custos associados à construção de novas instalações.

As Olímpiadas serão realmente sustentáveis?

Em vez de construir novos estádios, Paris optou por utilizar locais existentes para a maioria das competições. Entre os investimentos, destacam-se a Vila Olímpica e o centro aquático em Seine-Saint-Denis, responsáveis por 80% do orçamento. O Stade de France, principal estádio, sediará as competições de atletismo. Além disso, locais icônicos da cidade, como a Torre Eiffel e o Palácio de Versalhes, serão cenários de algumas provas, reforçando a conexão entre a cidade e o evento.

A decisão de utilizar infraestruturas existentes e locais históricos é parte de uma estratégia mais ampla de sustentabilidade. Paris 2024 tem como objetivo reduzir a pegada de carbono dos Jogos, utilizando energia renovável e promovendo o uso de transportes públicos e bicicletas. Essa abordagem não apenas economiza recursos, mas também serve como um modelo para futuras cidades-sede. A expectativa é que essa iniciativa inspire outras metrópoles a adotar práticas mais sustentáveis em eventos de grande porte.

Existe algum risco para segurança dos atletas?

Após os ataques terroristas de 2015 e outros incidentes recentes, a segurança é uma preocupação central. Cerca de 55 mil policiais e soldados serão mobilizados diariamente, com apoio internacional, para garantir a proteção dos participantes e espectadores. Medidas de segurança abrangentes foram implementadas para monitorar e responder a qualquer ameaça potencial, com o uso de tecnologia avançada e a colaboração de agências de segurança de todo o mundo.

Além do aumento da presença policial, a organização dos Jogos adotou diversas medidas preventivas, como sistemas de vigilância de última geração e procedimentos rigorosos de controle de acesso. Essas ações visam não apenas garantir a segurança dos atletas e do público, mas também transmitir uma sensação de tranquilidade e confiança. A cooperação entre as autoridades francesas e as internacionais será crucial para o sucesso dessas medidas, proporcionando um ambiente seguro e acolhedor para todos os envolvidos.

Geopolítica poderá afetar os Jogos?

Os Jogos acontecem em um cenário global tenso, com a guerra na Ucrânia influenciando a participação de atletas russos e bielorrussos, que competirão como neutros. A situação no Oriente Médio também traz preocupações, especialmente para a segurança dos atletas israelenses. Além disso, tensões políticas e sociais dentro da França, como protestos e movimentos de resistência, podem afetar a atmosfera do evento, exigindo uma atenção especial das autoridades.

A decisão de permitir que atletas russos e bielorrussos compitam sob bandeira neutra foi controversa, mas visa manter o espírito de unidade e competição justa dos Jogos Olímpicos. Ao mesmo tempo, a presença de conflitos globais e questões políticas ressalta a importância dos Jogos como um símbolo de paz e cooperação internacional. A capacidade de Paris 2024 de navegar essas complexidades geopolíticas será um teste significativo para os organizadores e uma oportunidade de promover a solidariedade global.

Quem são os atletas de destaque?

Com 329 eventos em 32 esportes, os Jogos prometem momentos inesquecíveis. Simone Biles, estrela da ginástica dos EUA, buscará mais medalhas, enquanto os franceses torcerão por Léon Marchand na natação e Victor Wembanyama no basquete. Além desses, a atleta ucraniana Yaroslava Mahuchikh no salto em altura e a fencer Olga Kharlan são nomes a serem observados. A inclusão de novos esportes, como o breaking, promete trazer um frescor à competição.

Como o Brasil foi nos últimos Jogos?

A participação do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 foi marcada por conquistas significativas e desafios superados. Com uma delegação composta por 302 atletas, o Brasil conquistou 21 medalhas, sendo sete de ouro, seis de prata e oito de bronze, terminando em 12º lugar no quadro geral de medalhas. Esse desempenho destacou-se como o melhor da história olímpica do país, superando os Jogos do Rio 2016.

Entre os destaques brasileiros, estão as conquistas no boxe, com os ouros de Hebert Conceição e Bia Ferreira, e a histórica medalha de ouro na maratona aquática com Ana Marcela Cunha. No skate, esporte estreante nos Jogos, o Brasil brilhou com a prata de Kelvin Hoefler e de Rayssa Leal, a "Fadinha". No futebol, a seleção masculina garantiu o bicampeonato olímpico, consolidando a posição do Brasil como uma potência esportiva emergente.