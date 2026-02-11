Olimpíadas de Inverno 2026: Brasil estreia no Snowboard hoje; veja horário

Snowboard: veja programação desta quarta-feira, 11 (Wikimedia Commons)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 11h53.
Esta quarta-feira, 11, marca o sexto dia de competições dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 e também a estreia do Brasil no Snowboard.
Os brasileiros Pat Burgener e Augustinho Teixeira fazem sua estreia em Milão-Cortina no Snowboard, na disputa do halfpipe masculino.
O Snowboard foi criado na década de 1960 nos Estados Unidos e entrou para o programa olímpico em Nagano 1998. No halfpipe, os competidores realizam uma série de acrobacias enquanto descem uma rampa de snowboard com um formato semicilíndrico. Eles recebem pontuação de acordo com a altura e a dificuldade dos saltos.
O Snowboard halfpipe começa às 15h30 (horário de Brasília) e contará com duas descidas qualificatórias nesta quarta-feira, 11.
As provas de Pat Burgener e Augustinho Teixeira serão transmitidas pelo SporTV 2 (TV) e pela CazéTV (Youtube).
Combinado nórdico
Horário: 5h10
Prova: Gundersen individual — treino de salto
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Combinado nórdico
Horário: 6h00
Prova: Gundersen individual — prova de salto
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Snowboard
Horário: 6h30
Prova: Halfpipe (qualificação — run 1) — feminino
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Esqui estilo livre
Horário: 7h00
Prova: Moguls — qualificação 2 — feminino
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Snowboard
Horário: 7h27
Prova: Halfpipe (qualificação — run 2) — feminino
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Esqui alpino
Horário: 7h30
Prova: Super-G — masculino
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Combinado nórdico
Horário: 9h45
Prova: Gundersen individual — cross-country — tem medalha
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Biatlo
Horário: 10h15
Prova: Individual 15 km — feminino — tem medalha
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Esqui estilo livre
Horário: 10h15
Prova: Moguls — final 1 — feminino — tem medalha
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Esqui estilo livre
Horário: 10h55
Prova: Moguls — final 2 — feminino — tem medalha
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Hóquei no gelo
Horário: 12h40
Jogo: Eslováquia x Finlândia — masculino
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Luge
Horário: 13h00
Prova: Duplas — descida 1 — feminino
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Luge
Horário: 13h51
Prova: Duplas — descida 1 — masculino
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Patinação de velocidade
Horário: 14h30
Prova: 1.000 m — masculino — tem medalha
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Luge
Horário: 14h53
Prova: Duplas — descida 2 — feminino — tem medalha
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Curling
Horário: 15h05
Jogo: Suécia x Itália
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Curling
Horário: 15h05
Jogo: Canadá x Alemanha
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Curling
Horário: 15h05
Jogo: Tchéquia x Estados Unidos
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Curling
Horário: 15h05
Jogo: China x Grã-Bretanha
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Patinação artística
Horário: 15h30
Prova: Dança no gelo — dança livre
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Snowboard
Horário: 15h30
Prova: Halfpipe (qualificação — run 1) — masculino
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Luge
Horário: 15h44
Prova: Duplas — descida 2 — masculino — tem medalha
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Snowboard
Horário: 16h27
Prova: Halfpipe (qualificação — run 2) — masculino
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Hóquei no gelo
Horário: 17h10
Jogo: Suécia x adversário não informado — masculino
Onde assistir: SporTV e CazéTV