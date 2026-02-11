ETFs de bitcoin ampliam recuperação com US$ 145 milhões

Os fundos negociados em bolsa (ETFs) de bitcoin à vista nos Estados Unidos ampliaram uma recuperação ainda cautelosa após atraírem US$ 371 milhões em fluxos líquidos de entrada na última sexta-feira, reforçando sinais de que a demanda institucional pode estar se estabilizando após semanas de vendas contínuas.

Os ETFs de bitcoin à vista atraíram mais US$ 145 milhões em fluxos de entrada na segunda-feira, enquanto o bitcoin oscilava em torno de US$ 70.000, segundo dados da SoSoValue e do CoinGecko.

Os fluxos ainda não compensaram as saídas de US$ 318 milhões da semana passada nem os US$ 1,9 bilhão em resgates acumulados no ano, mas o ritmo mais lento das perdas pode indicar uma possível reversão de tendência para produtos de investimento em criptomoedas, de acordo com a CoinShares.

“Os fluxos de saída desaceleraram fortemente para US$ 187 milhões, apesar da intensa pressão sobre os preços, sendo que essa desaceleração historicamente sinaliza um possível ponto de inflexão”, afirmou James Butterfill, chefe de pesquisa da CoinShares, em uma atualização na segunda-feira, 9.

Investidores iniciais não se abalam com fluxos institucionais

A crescente presença institucional do bitcoin não tem afastado os primeiros investidores do mercado, segundo um executivo sênior da gestora de ativos Bitwise, mesmo com os ETFs registrando fortes saídas durante a mais recente liquidação do mercado cripto, que empurrou o BTC de volta a níveis de preço de outubro de 2024.

Analistas da empresa de pesquisa Bernstein descreveram a recente queda como o “caso de baixa mais fraco” da história do bitcoin, destacando a ausência de grandes falhas no setor normalmente associadas a um estresse mais profundo do mercado cripto.

Sem um único catalisador claro por trás do recuo, alguns observadores de mercado relacionaram a volatilidade à crescente institucionalização do bitcoin, incluindo os ETFs, e a preocupações de que uma maior financeirização possa diluir a narrativa de escassez do ativo.

Ainda assim, essa mudança não tem afastado de forma significativa os primeiros adotantes, disse o diretor de investimentos da Bitwise, Matt Hougan, em comentários ao analista de ETFs da Bloomberg, Eric Balchunas.

Hougan reconheceu que um núcleo “cypherpunk, libertário e OG” de apoiadores do bitcoin pode se sentir desconfortável com a crescente influência de grandes gestoras de ativos, como a BlackRock, mas descreveu esse grupo como uma “minoria em encolhimento”.

Em vez disso, muitos investidores iniciais estão realizando lucros parciais após grandes ganhos, em vez de sair totalmente do mercado, acrescentou, observando que a maioria permanece investida mesmo com a entrada de novos compradores institucionais.

“Eles investiram alguns milhares de dólares e acabaram com milhões”, disse Hougan, acrescentando:

“A grande maioria ainda está no mercado, e agora está sendo acompanhada por novos investidores institucionais. Acho que a narrativa de que a maior parte dos OGs de cripto está desistindo do setor simplesmente não condiz com as pessoas com quem falamos e com os investidores que trabalham com a Bitwise.”

Em linha com a recuperação dos ETFs de bitcoin, os ETFs à vista de altcoins também registraram ganhos na segunda-feira, com Ether e XRP apresentando fluxos de entrada de US$ 57 milhões e US$ 6,3 milhões, respectivamente, segundo dados da SoSoValue.

