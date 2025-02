Passageiros de ônibus em SP devem gastar R$ 7,4 bilhões com turismo, streaming e compras online

Uma pesquisa da empresa de dados RZK Digital, especializada em mídia exterior digital (DOOH), estima que os passageiros de ônibus da capital paulista e da região metropolitana devem gastar R$ 7,4 bilhões em 2025 com viagens, assinaturas de plataformas de streaming e compras no varejo online.

O levantamento foi conduzido com 16 mil usuários do Wi-Fi social em 17 dos 35 terminais urbanos de São Paulo atendidos pela RZK Digital. Além de identificar os segmentos com maior potencial de consumo, o estudo estima que o gasto anual dos passageiros de ônibus e terminais urbanos pode atingir R$ 108 bilhões.

Os supermercados lideram o ranking, com R$ 29,7 bilhões anuais em potencial de consumo. Em segundo lugar estão as escolas particulares e creches, com R$ 10,8 bilhões anuais. Seguem-se os gastos com higiene e beleza, que somam R$ 4,5 bilhões, e as despesas com viagens, totalizando R$ 4,4 bilhões. Os serviços de streaming geram R$ 1,6 bilhão, com uma média de 1,5 assinatura por pessoa.

“Os usuários de ônibus, que passam diariamente por terminais, por vezes, não são percebidos como um perfil consumidor de alto potencial, especialmente durante os trajetos que percorrem diariamente. Essa população também faz a economia paulistana girar e tem um potencial de consumo que pode ser explorado por marcas e produtos interessados em dialogar com esse público”, diz Paulo Queiroz, diretor-executivo da RZK Digital.

A cidade de São Paulo possui a maior frota de ônibus do Brasil e da América do Sul, com mais de 13 mil veículos e 1.350 linhas, atendendo uma população de aproximadamente 11,4 milhões de pessoas. A média diária de passageiros transportados é de 2,5 milhões, e cerca de 3,8 milhões de usuários únicos se conectam mensalmente aos 35 terminais urbanos onde a RZK Digital está presente.

O levantamento é realizado diariamente por meio do wi-fi grátis. Ao fazer o login e acessar a rede disponível nos terminais, o usuário responde a uma pesquisa sobre seus hábitos de consumo. Os dados são armazenados de forma agregada, com mais de 6.000 respondentes diários, o que garante um nível de confiança de 99% e uma margem de erro de 1%.

A faixa etária predominante entre os usuários dos terminais de ônibus que responderam à pesquisa via wi-fi é de 18 a 40 anos (66%). Em relação ao grau de instrução, a maioria tem ensino médio completo ou superior incompleto (1,5 milhão de pessoas). Aproximadamente 30% possuem veículo próprio, enquanto 11% têm motos. Quanto à moradia, 21% têm imóvel próprio, e o restante vive em imóveis alugados ou com familiares.