Estação de trem Varginha é inaugurada em SP após 10 anos de atraso

A estação Varginha, da Linha 9-Esmeralda, foi inaugurada nesta segunda-feira, 27, na Zona Sul de São Paulo, após uma década de atrasos. A obra, que é de responsabilidade do estado, deveria ter sido entregue em 2015. Ela será operada inicialmente em horário reduzido, das 10h às 14h. A normalização está prevista para ocorrer em três meses.

O terminal de ônibus integrado à estação não tem data definida para entrar em funcionamento.

Planos para expansão

Na cerimônia de inauguração, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou estudos para a possível extensão da linha até o bairro de Parelheiros, no extremo da Zona Sul paulistana. Segundo ele, a análise inicial demandará cerca de um ano.

“Temos a obrigação de pensar nos próximos passos. Vamos atender mais gente na Zona Sul e ampliar o uso da linha”, afirmou Freitas.

Histórico de atrasos

As obras da estação começaram antes da concessão da Linha 9 à ViaMobilidade, mas enfrentaram atrasos por causa de problemas técnicos. No trecho entre as estações Bruno Covas/Mendes–Vila Natal e Varginha, o sistema elétrico não suportava a circulação dos trens. Ajustes e testes adicionais foram necessários para adequar a infraestrutura.

A retomada oficial das obras foi anunciada em maio de 2019, com previsão de entrega até 2021, mas a meta também não foi cumprida.