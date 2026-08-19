Disparada do bitcoin liquida US$ 1,2 bilhão em posições vendidas em uma hora

A alta do bitcoin nesta quarta-feira, 19, levou à liquidação de US$ 1,2 bilhão em posições vendidas no mercado de criptoativos em apenas uma hora. A disparada ocorreu perto do meio-dia, quando o BTC saiu subitamente dos US$ 65 mil para os US$ 69 mil antes de se estabilizar nos US$ 68 mil.

Horas depois, declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no evento com executivos do setor de criptoativos na Casa Branca trouxeram mais uma onda de otimismo. Trump cobrou que o Congresso dos EUA passe uma “versão justa” do projeto de regulamentação cripto conhecido como Clarity Act e sugeriu novidades a respeito da criação de uma reserva estratégica de bitcoin governamental.

Ao todo, US$ 2,7 bilhões foram liquidados no mercado cripto hoje, sendo US$ 2,5 bilhões em posições vendidas e US$ 235,9 milhões em operações compradas. Foi o recorde histórico em liquidações de investidores vendidos.

Gráfico mostra disparada do bitcoin

A liquidação é o encerramento automático de uma posição alavancada quando as perdas do investidor se aproximam do limite da margem utilizada como garantia. Quando é uma operação comprada, uma queda pode gerar liquidação, enquanto posições vendidas são liquidadas por grandes altas, pois neste caso o trader está apostando em uma queda do ativo.

Como o encerramento forçado de posições envolve novas compras ou vendas no mercado, uma onda de liquidações pode ampliar movimentos de preço e criar um efeito cascata.

Às 18h42 (horário de Brasília), o bitcoin subia 7,8% em 24 horas, a US$ 69.599.

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