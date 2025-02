Gabriel Medina é o embaixador da nova linha de perfumes masculinos de O Boticário

O Boticário escolheu o surfista Gabriel Medina para ser o embaixador de Clash, sua nova marca de perfumaria masculina, com lançamento previsto para março de 2025.

Com o conceito “da pressão nasce a força”, Clash busca desafiar os padrões tradicionais de sucesso masculino, incentivando o homem a enfrentar a pressão e emergir mais forte diante dos desafios.

Segundo o comunicado, a marca chega ao mercado para representar o homem que não se intimida diante das adversidades e busca superar os obstáculos com coragem e determinação, celebrando a capacidade de enfrentar o desconforto em busca da melhor versão de si.

No momento atual de recuperação de uma lesão que o impede de competir no campeonato WSL, Medina surge como a figura ideal para representar esse conceito. Sua participação na campanha marca sua primeira aparição pública desde o acidente.

Para o surfista, a parceria é um reflexo de sua própria jornada de superação. “A mensagem é muito real para mim. É sobre encarar os desafios, buscando a força que emerge da pressão. Essa é a mesma mentalidade que levo para a vida e para o esporte", diz Medina.

"Mesmo passando por um momento difícil de lidar com uma lesão nesta etapa tão importante da minha carreira, a força interior que me guia me motiva a voltar ainda mais forte. É essa força que me permite encarar qualquer obstáculo com determinação”, complementa.

Carol Carrasco, diretora de branding e comunicação do Grupo Boticário, afirma que as expectativas em torno do lançamento de Clash são altas. O Brasil, o segundo maior mercado de perfumes do mundo, atrás apenas da França, segue em crescimento, especialmente no segmento de perfumes de massa (fragrâncias lifestyle), disputado por empresas como Coty, Natura, Avon e o próprio O Boticário.

Segundo a executiva, o anúncio de Medina como embaixador é o primeiro passo de uma série de ações de alto impacto que ocorrerão até o lançamento oficial da fragrância.

“Clash chega ao mercado como um olfativo inovador, que reinventa o frescor com modernidade e potência, refletindo o arquétipo apresentado na campanha de lançamento. A escolha de Gabriel como embaixador é certeira nesse sentido, pois ele e sua trajetória servem de exemplo para encorajar os homens a enfrentarem os desafios com firmeza, abrindo uma narrativa sem precedentes que queremos construir para essa nova marca”, explica.

Dados do Euromonitor indicam que o mercado de perfumes no Brasil movimenta anualmente R$ 33,8 bilhões, com 78% dos brasileiros utilizando fragrâncias. Globalmente, o setor cresce em dois dígitos desde 2021, impulsionado pela maior penetração, uso crescente e premiumização. Avaliado em US$ 61,79 bilhões em 2023, deve alcançar US$ 84,02 bilhões até 2028, com um crescimento anual de 6,34%, segundo a Mordor Intelligence.