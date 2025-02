Quanto as plataformas de streaming investem em publicidade na TV?

Uma pesquisa da Tunad revelou os investimentos publicitários de plataformas de streaming na TV linear brasileira em 2024, destacando marcas como Globoplay, Disney+, Max, e outras. O estudo analisou os aportes financeiros estimados durante o ano, evidenciando estratégias de mídia, sazonalidades e liderança no mercado.

O Globoplay se manteve como o maior anunciante do setor, com um aporte equivalente a mais de R$ 1 bilhão em publicidade. Desde o primeiro trimestre de 2024, a plataforma demonstrou consistência, destinando o equivalente a R$ 100 milhões por mês às campanhas publicitárias

A Disney+/Star+ ocupou a segunda posição, com um total de R$ 322 milhões em investimentos, concentrando aportes em meses-chave, como março (R$ 26 milhões) e dezembro (R$ 31 milhões), aproveitando lançamentos e períodos sazonais. O canal Max investiu R$ 274 milhões, destacando-se em meses como maio e dezembro, com valores expressivos nos mesmos períodos.

O Play Plus adotou uma abordagem mais equilibrada, acumulando R$ 85 milhões durante o ano, com um pico de R$ 13,7 milhões em setembro. Por sua vez, plataformas como Netflix e Prime Video mantiveram constância, com investimentos mais modestos. A Netflix destinou R$ 29 milhões, com destaque para março e novembro, enquanto o Prime Video investiu R$ 28 milhões, destacando-se em junho (R$ 4,8 milhões).

O segundo semestre de 2024 foi o mais movimentado, com os maiores aportes concentrados entre julho e dezembro. A presença de eventos culturais, esportivos e as festas de fim de ano impulsionaram as campanhas publicitárias, especialmente em meses como maio, quando Globoplay e Max investiram R$ 118 milhões e R$ 35 milhões, respectivamente. Em setembro e novembro, Play Plus e Netflix também se destacaram com suas campanhas.

Segundo análise da Tunad, o mercado de streaming no Brasil segue em expansão e 2024 consolidou as plataformas que melhor alinharam constância, estratégia sazonal e inovação publicitária para engajamento do público. A liderança do Globoplay, por exemplo, reforça a importância de investimentos regulares para gerar resultados sólidos.

Já Disney+/Star+ e Max mostraram que campanhas bem-timbradas em momentos estratégicos são eficazes. Netflix e Prime Video mantiveram relevância, mesmo com aportes menores, apostando na criatividade e impacto de suas campanhas.

Com o consumo digital em ascensão, espera-se que 2025 traga maior competitividade entre as plataformas e novas estratégias para conquistar o público. De acordo com especialistas, com o aumento dos investimentos em Retail Media e CTV, as plataformas de streaming devem manter ou até incrementar seus investimentos em construção de marca.

Investimentos das plataformas de streaming em publicidade na TV em 2024

A metodologia da pesquisa envolveu a auditoria dos canais de TV aberta e PayTV em várias regiões do Brasil. O sistema de captura de sinal da Tunad, juntamente com a conferência final de uma equipe de auditoria, permitiu calcular os valores investidos pelas marcas com base em dados de mercado.

1. Globoplay: R$ 1 bilhão

2. Disney+/Star+: R$ 322 milhões

3. Max: R$ 274 milhões

4. Play Plus: R$ 85 milhõe

5. Netflix: R$ 29 milhões

6. Prime Video: R$ 28 milhões

O estudo completo pode ser acessado aqui.