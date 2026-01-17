Tratado comercial entre União Europeia e Mercosul é assinado neste sábado

O tratado da União Europeia e Mercosul: pacto criará uma zona de livre comércio abrangendo um mercado de 720 milhões de pessoas
Redação Exame
Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 14h12.
Última atualização em 17 de janeiro de 2026 às 14h18.
O ambicioso tratado de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul foi formalizado neste sábado, 17, em Assunção, no Paraguai.
A assinatura, realizada no Gran Teatro José Asunción Flores, foi descrita pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, como uma "mensagem clara e positiva ao mundo", enviada em um "cenário internacional marcado por incertezas e tensões".Acordo Mercosul-UE: os estados brasileiros que mais exportam para Europa
Vieira representou o país na cerimônia devido à ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
O evento, que contou com o presidente paraguaio Santiago Peña como anfitrião, reuniu altas autoridades, incluindo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa.
Estiveram também presentes os mandatários de quatro nações latino-americanas: Javier Milei, da Argentina; Yamandú Orsi, do Uruguai; Rodrigo Paz, da Bolívia; e José Raúl Mulino, do Panamá.
A pactuação formal do acordo, negociado desde o ano 2000, ficou a cargo dos chanceleres dos quatro países do Mercosul e do comissário europeu de Comércio, Maroš Šefčovič, com os demais presidentes atuando como testemunhas de honra.
Lula, um dos principais apoiadores do tratado, não compareceu devido a ajustes de última hora na agenda oficial, sendo o único chefe de Estado do bloco sul-americano ausente.
Considerado um dos maiores acordos comerciais do planeta, o pacto criará uma zona de livre comércio abrangendo um mercado de 720 milhões de pessoas e representando cerca de um quarto da economia global, com um PIB combinado estimado em US$ 22 trilhões.
A parceria, celebrada pelo setor empresarial sul-americano, mas vista com ressalvas por parte dos agricultores europeus, prevê a redução ou eliminação progressiva de tarifas para aproximadamente 90% do fluxo de comércio entre os dois blocos econômicos.
*Com informações da EFE.