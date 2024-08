Grupo Panvel tem lucro líquido de R$ 20,1 milhões no 2º trimestre

Eldorado do Sul foi uma das cidades mais atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. É onde fica a matriz do Grupo Panvel (PNVL3). A empresa perdeu o acesso ao seu maior centro de distribuição, 80 de suas lojas foram afetadas pela água, e o principal laboratório da companhia ficou submerso por 40 dias.

Apesar do estrago, a varejista farmacêutica registrou recuperação nos resultados do segundo trimestre deste ano.

Lucro líquido ajustado de R$ 20,1 milhões – margem líquida de 1,6% em relação à receita bruta.

Avanço de 11,5% nas vendas das farmácias da rede – altas de 18,6% em abril, 5,4% em maio (mês das enchentes) e 11,0% em junho

Ebitda ajustado de R$ 49 milhões – 4% da receita bruta

Nível de alavancagem de 0,89 vez o Ebitda

Este foi o décimo sétimo trimestre consecutivo de ganho de market share do Grupo Panvel na região sul do país, segundo dados do IQVIA.

"Os efeitos das enchentes, embora significativos, foram restritos ao segundo trimestre. Temos pela frente um semestre de excelentes perspectivas e estamos confiantes de que voltaremos à nossa trajetória de crescimento sustentável”, diz Antonio Napp, Diretor de RI e CFO do Grupo Panvel.

Os efeitos das enchentes no Grupo Panvel

Comparados com os resultados do mesmo período de 2023, o lucro líquido sofreu uma queda de 0,7% e a margem Ebitda ajustada cresceu 1%. Ambos os movimentos são explicados pela empresa como resultado das perdas nas enchentes.

O Grupo Panvel estima que se todo o impacto negativo fosse eliminado, a tendência seria de uma margem Ebitda ajustada próxima de 5%.

O crescimento das vendas de mesmas lojas (SSS) foi de 8% e o de vendas de lojas maduras (MSSS) chegou a 5,1%. Segundo a companhia, excluindo da base as lojas afetadas pelas enchentes, esses indicadores atingiram 11,4% e 8,4%.

“Enfatizo que, em um cenário normalizado, ou seja, sem a catástrofe climática, teríamos alcançado resultados ainda mais impressionantes. A rápida recuperação e a resiliência da nossa equipe nos posicionam para aproveitar as oportunidades futuras de forma robusta e continuar entregando valor aos nossos acionistas", diz Antonio.

Perspectivas para o segundo semestre de 2024

Para a segunda metade do ano, as perspectivas de vendas e resultados são positivas: o Grupo Panvel registrou crescimento de vendas no varejo de 15% em julho em comparação com o mesmo mês do ano passado. A venda média recorde foi de R$ 700 mil por loja.

"A rápida recuperação e os resultados positivos deste trimestre são um testemunho da nossa dedicação e do espírito de superação dos nossos colaboradores. Para o segundo semestre, estamos comprometidos em abrir 40 novas lojas, fortalecendo ainda mais nossa presença no mercado e focados em atender às necessidades dos nossos clientes com excelência", disse Julio Mottin Neto, CEO do Grupo Panvel.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Assine nossa newsletter e fique por dentro de todas as novidades