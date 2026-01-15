Celular usado vira bônus de R$ 10 mil em carro zero da Renault

A Renault e a Fast Shop anunciam uma parceria que leva o lançamento do SUV Renault Boreal para dentro de lojas de varejo de eletrônicos. Entre 19 e 30 de janeiro, consumidores poderão trocar um smartphone usado por um voucher de R$ 10 mil na compra de um Boreal zero-quilômetro. A campanha foi criada pela DPZ.

A mecânica funciona a partir do site da ação, onde o consumidor verifica se o aparelho é elegível. Após a avaliação técnica em uma das lojas participantes da Fast Shop, o bônus é enviado por e-mail e pode ser utilizado até 2 de fevereiro em concessionárias da Renault em cidades específicas. Participam lojas localizadas em Campinas, São Paulo, Cotia, Goiânia, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Curitiba.

As ativações ocorrem em unidades da Fast Shop nos shoppings Dom Pedro (Campinas), Granja Vianna e Zaki Narchi (São Paulo), Flamboyant (Goiânia), Iguatemi Barra Sul (Porto Alegre), Barigui (Curitiba) e Barra Shopping (Rio de Janeiro). Além da troca do smartphone, os espaços contam com exposição do veículo e atendimento de consultores da montadora.

Segundo a Renault, a iniciativa faz parte da estratégia de ampliar os pontos de contato com o consumidor no lançamento do modelo. “A iniciativa reforça a aposta da Renault em integrar experiência de marca, mídia e conteúdo digital para criar um formato de lançamento automotivo mais próximo do comportamento tech-driven do público brasileiro”, diz Aldo Costa, diretor comercial da Renault do Brasil.

Para a Fast Shop, a ação dialoga com o perfil do público que frequenta o varejo de tecnologia. “Trazer o Boreal para dentro das nossas lojas é reconhecer que o carro hoje também é um gadget — conectado, inteligente e parte do estilo de vida do consumidor”, diz Anderson Kanno, diretor de marketing da rede.

O Boreal chega ao mercado brasileiro com Google integrado, acesso a mais de 100 aplicativos, sistema OpenR Link com duas telas de 10 polegadas, 24 sistemas de assistência à condução, câmera 360° com visão 3D e sistema de áudio Harman Kardon. O modelo é vendido a partir de R$ 179.990, em três versões de acabamento, com motor turbo TCe 1.3 flex e câmbio automático de dupla embreagem.

O Brasil é o primeiro país a comercializar o Boreal, lançado globalmente em São Paulo. O SUV já recebeu prêmios de diferentes publicações e plataformas automotivas e é produzido no Paraná. A campanha também prevê desdobramentos em mídia digital, redes sociais, criadores de conteúdo e ações de CRM dentro das lojas participantes.