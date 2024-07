Carmed lança hidratantes nos sabores brigadeiro, leite condensado e doce de leite

A Carmed segue firme em sua estratégia para conquistar os consumidores, especialmente, o público jovem. A marca de hidratante labial da Cimed, que faturou R$ 400 milhões em 2023, um aumento de aproximadamente 2000% em relação a 2022, anuncia uma nova coleção de aromas doces nos sabores brigadeiro (no tom marrom), leite condensado (incolor) e doce de leite (nude).

Além de focar no 'paladar infantil' e na memória afetiva, a comunicação incorpora elementos visuais, auditivos e cinestésicos para ampliar as vendas. A novidade vem acompanhada de uma parceria estratégica com a cantora sertaneja Ana Castela, popular entre crianças e adolescentes. Aos 20 anos, a jovem assina o Carmed Brigadeiro, já apelidado pela marca de Carmed Boiadeira.

Os novos produtos foram apresentados em live no Instagram nesta segunda, 1, e estão previstos para chegar às farmácias do Brasil ao longo do mês de julho. Com o lançamento, a expectativa da Cimed é de faturar mais de R$ 70 milhões. Cada bisnaga será vendida a um preço médio de R$ 24,90.

A ideia é que Carmed Doces dialogue com o público das gerações Z e Alpha, os quais já são consumidores da marca. A collab, inclusive, visa impulsionar a estratégia, assim como ocorreu em coleções anteriores, com a marca de balas Fini, a edição BFF, lançada com as atrizes Larissa Manoela e Maísa, além de parcerias com Burguer King e Madonna. Juntas, essas campanhas impulsionaram as vendas do produto e contribuíram para o crescimento de mais de 90% da categoria de hidratantes labiais no Brasil.

"A escolha de Ana Castela para a collab veio diretamente dos fãs da cantora, que a solicitaram nas redes sociais, e nós ouvimos nossa comunidade. Além disso, ela possui uma sintonia natural com a marca e com o público consumidor do hidratante. Sua autenticidade e carisma estão em total sinergia com a proposta do Carmed Brigadeiro, que celebra um dos doces mais amados pelos brasileiros," diz Karla Felmanas, vice-presidente da Cimed.

"Eu estou muito feliz com essa parceria. Eu uso muito Carmed, sou fã mesmo de todos eles e agora eu tenho um pra chamar de meu. Tenho certeza que todos irão amar. A equipe Cimed me deixou super à vontade para escolher junto com eles todas as características do Carmed Brigadeiro", complementa a cantora.

Item de colecionador?

Parte relevante da estratégia de crescimento da Cimed, o Carmed, ao que parece, virou item de colecionador. O hidratante labial da farmacêutica chega a ser vendido por até R$ 800 em marketplaces.

O produto foi lançado há nove anos, de forma despretensiosa, quase como uma cópia do americano Carmex. O sucesso veio mesmo após a collab com a indústria de guloseimas Fini. O hidratante com sabor de chiclete viralizou na internet, e logo surgiram outras novidades no mercado, inclusive edições especiais.

"Hoje, Carmed Lover virou uma comunidade intimamente ligada ao pertencimento e desejo, tornando-se muito mais que um simples hidratante labial – é um item colecionável. Ao todo, são 25 SKUs (variedades) de Carmed, alguns já descontinuados, que se tornaram ainda mais atrativos e metas para colecionadores. Há edições especiais sendo vendidas por até R$ 900", afirma Felmanas. "Não compactuamos com esse tipo de revenda e, mesmo que isso fuja do nosso controle, sempre nos posicionamos contra essa prática", complementa.