Hit no Tiktok, hidratante labial Carmed Fini esgota nas farmácias e supera meta anual em semanas

O hidratante labial Carmed Fini, que viralizou nas redes sociais nas últimas semanas, está esgotado nas farmácias, o que tem movimentado um mercado paralelo nos principais marketplaces do Brasil. O produto queridinho da Geração Z, originalmente vendido por R$ 25,90, pode ser encontrado por até R$ 90 (sem frete) no Mercado Livre, Magazine Luiza, Amazon e Shopee. Kits com dois produtos também são vendidos por R$ 249,99.

A Cimed, farmacêutica brasileira responsável pela produção, afirma que uma nova remessa de produtos deve chegar as farmácias nos próximos cinco dias. A demanda pelos três produtos com sabores das balas de gelatina da Fini -- Beijo, Banana e Dentadura -- foi dez vezes maior do que o esperado e o volume planejado para um ano de parceria já foi vendido em 20 dias.

"Todo o lote para três meses foi absorvido em dias. O segundo volume já foi colocado no mercado e o terceiro será nos próximos 5 dias. Isso significa que já entregamos o que esperávamos vender no ano todo. Ou seja, atendemos 12 meses em 20 dias. Estamos estudando a possibilidade de aumentar a capacidade produtiva com a aquisição de um novo equipamento", informou a Cimed à EXAME.

A expectativa inicial era de R$ 8 milhões em vendas no primeiro mês e R$ 40 milhões até o final do ano no segmento B2B. Com a antecipação dos lotes e a entrega de 12 meses em 20 dias, o hidratante labial Carmed Fini já bateu a meta anual. A expectativa agora é terminar 2023 em R$ 60 milhões.

Os hidratantes labiais Carmed Fini viralizaram nas redes sociais e têm gerado posts sobre a caça aos produtos. Por conta da escassez, organicamente foi criada uma rede de "Caça ao Carmed Fini”, gerando uma avalanche de postagens reais em todas as redes sociais. Só no Tik Tok, os vídeos falando do produto, que usam a hashtag #carmedfini já somam mais de 160 milhões de visualizações.