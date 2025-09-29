Outback volta com promoção de canecas colecionáveis; veja como conseguir

O Outback Steakhouse traz de volta, nesta segunda-feira, 29, sua tradicional promoção de canecas colecionáveis, agora com um toque extra de marketing de experiência. Pela primeira vez, os clientes poderão personalizar a peça com suas próprias memórias e concorrer a uma edição exclusiva com ilustração em ouro.

Este ano, a ação chega com quatro novas versões da famosa caneca congelada, cada uma estampada com selos que celebram a trajetória da marca. O ritual é simples: ao pedir uma porção de Super Wings acompanhada de dois chopps Brahma ou dois Guaraná Antarctica refil, o cliente garante a sua peça e recebe uma raspadinha com código para cadastrar no site da promoção memórias vividas nas mesas do Outback.

“Assim como é o Outback, as canecas congeladas simbolizam as boas recordações vividas nos restaurantes com os amigos e a família”, diz Claudia Vilhena, VP de Marketing e Vendas da Bold Hospitality Company, holding do Outback Steakhouse. “Este ano, queremos ir além, convidando o consumidor a compartilhar suas experiências conosco e transformá-las em algo único e exclusivo.”

A executiva reforça o papel das parcerias para potencializar a campanha. “Ao lado de Brahma e Guaraná Antarctica, parceiros tão importantes da marca, queremos que cada cliente se sinta parte da nossa jornada e nada melhor do que eternizar uma memória pessoal em uma peça que reforça esse valor emocional”, complementa.

Os 50 consumidores selecionados terão sua história traduzida em uma caneca com ilustração em ouro, um prêmio que conecta a estética premium ao storytelling da marca. A promoção é válida em todos os restaurantes Outback do Brasil até 26 de outubro ou enquanto durarem os estoques.

Conforme mostrou a EXAME, a Bloomin’ Brands (agora Bold Hospitality Company), registrou um prejuízo líquido de US$ 79,5 milhões no quarto trimestre de 2024, revertendo o lucro de US$ 43,3 milhões obtido no mesmo período do ano anterior.

A receita da companhia recuou 9,3%, chegando a US$ 972 milhões, abaixo das expectativas dos analistas. O desempenho foi impactado por uma queda nas vendas nos EUA, elevação nos custos operacionais e efeitos contábeis da venda de parte das operações brasileiras para a Vinci Partners.

Com a conclusão da transação, a operação do Outback no Brasil deixou de ser consolidada no balanço global. A Vinci Partners pretende dobrar o número de unidades no país nos próximos anos, o que gera expectativa de ganhos via royalties de franquia.

Como ganhar a caneca do Outback?

Para levar uma das canecas colecionáveis, o cliente precisa pedir 1 porção de Super Wings e escolher entre:

2 refis de Guaraná Antarctica ou

2 chopps Brahma.

Preços sugeridos (podem variar, conforme a região):

Super Wings – entre R$ 89,90 e R$ 94,90

Refil Guaraná Antarctica – R$ 17,90

Chopp Brahma 340 ml – a partir de R$ 15,90

Refil de refrigerante: R$ 17,90

Importante: a promoção com refrigerante é válida exclusivamente para o Guaraná Antarctica.