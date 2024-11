Outback volta com promoção de canecas e raspadinha com prêmios de até R$ 500

O Outback Steakhouse voltou com a promoção de canecas congeláveis, desta vez em parceria com a Red Bull. A novidade é válida a partir desta sexta-feira, 1, e está disponível em todas as unidades do Brasil, enquanto durarem os estoques.

Ao todo, são quatro modelos de vidro, que podem ser adquiridos na compra de uma Jr. Ribs — meia costela de porco com molho barbecue — ou da versão vegetariana Royal Plant Barbecue, acompanhadas de um Red Bull Tropical Summer Fresh ou do Chopp Outback.

Além da caneca, os clientes também recebem uma raspadinha que oferece a chance de ganhar prêmios como itens do cardápio de cortesia ou até jantares no valor de R$ 500.

“Sabemos o quanto nossos clientes são apaixonados pelas Canecas Outback. Desta vez, estamos muito animados com a nova mecânica que garante a icônica caneca e ainda mais prêmios para os consumidores”, diz Raquel Paternesi, diretora sênior de marketing, vendas e growth da Bloomin’ Brands, detentora do Outback, Abbraccio e Aussie no Brasil.

Para celebrar a campanha 'Canecas Outback', o restaurante ainda irá realizar uma ação especial na Avenida Paulista, no próximo dia 10 de novembro. Uma escultura de gelo de 3,5 metros, no formato da famosa caneca, será exposta em frente ao Shopping Cidade São Paulo. Com o conceito “Tudo que a caneca toca, congela”, a marca busca reforçar sua identidade e convidar os clientes a celebrar momentos com um brinde.

“É a primeira vez na história da marca que apostamos em uma escultura de gelo gigante e queremos que as pessoas venham conferir de perto para se divertirem com a gente”, afirma Paternesi.

Como ganhar a caneca do Outback?

Para levar uma caneca para casa, é preciso ir a qualquer restaurante Outback e pedir uma Jr. Ribs ou a opção Royal Plant Barbecue, 100% vegetal, além de um Red Bull Tropical Summer Fresh ou do Chopp Outback.

Quanto custa a promoção com a caneca do Outback?

Cada produto tem um valor específico. Confira:

Jr. Ribs - R$ 94,90

Royal Plant Barbecue - R$ 69,90

Tropical Summer Fresh - R$ 29,90

Chopp

R$ 15,90 - 340ml

R$ 25,90 - 600ml

Quanto tempo dura a promoção?

A campanha 'Canecas Outback' está disponível em todas as unidades da marca no Brasil até 2 de dezembro, e está sujeita a disponibilidade do estoque. A oferta é exclusiva para maiores de 18 anos (para aqueles que optarem por Chopp Outback) e não é válida na modalidade delivery ou em pedidos para viagem. Para mais detalhes e regulamento completo, acesse www.outback.com.br/canecas.

O que aprendemos com a campanha 'Canecas Outback'

A campanha das canecas colecionáveis do Outback não é uma novidade; trata-se de uma tradição que a marca mantém, aproveitando o apelo das canecas congeláveis como um item de desejo entre os consumidores. Essa continuidade reforça a importância de criar produtos que se tornem parte da cultura da marca, criando uma expectativa e uma experiência compartilhada entre os clientes.

A ação também destaca o conceito de 'experiential marketing', utilizando intervenções físicas para gerar engajamento. A instalação de uma escultura de gelo de 3,5 metros na Avenida Paulista, em um local de alta visibilidade, visa atrair a atenção do público e estimular a interação com a marca.

Além disso, as promoções e campanhas como essa são fundamentais para a fidelização de clientes. Ao oferecer canecas como brindes e incentivar a compra de itens do cardápio, o Outback não apenas cria uma oportunidade de venda, mas também promove uma conexão emocional com os clientes. Essa estratégia pode resultar em um aumento no retorno dos consumidores ao restaurante, consolidando a lealdade à marca.

Portanto, o ensinamento para os profissionais de marketing é a eficácia de unir a tradição da marca a experiências inovadoras. A combinação de produtos colecionáveis, eventos ao vivo e promoções não apenas aumenta a visibilidade, mas também fortalece o relacionamento com os consumidores, contribuindo para a fidelização e para a construção de uma comunidade em torno da marca.